BBVA da un paso más en su alianza con OpenAI. El banco anunció su participación como socio fundador en OpenAI Deployment Company, la nueva compañía impulsada por OpenAI, junto con otros 18 inversores, entre los que se encuentran firmas de inversión, consultoras e integradores de sistemas. La nueva compañía logró una financiación de más de 4000 millones de dólares y ofrecerá servicios para facilitar el despliegue de la inteligencia artificial en las empresas. BBVA explicó que OpenAI Deployment Company está especializada en ayudar a grandes organizaciones a desplegar sistemas avanzados de inteligencia artificial en procesos críticos de negocio. Para ello, integrará a sus ingenieros dentro de las compañías para ayudarles a construir sistemas fiables de IA directamente en sus flujos de trabajo, herramientas, controles y procesos de negocio y acelerar la adopción de la IA a escala. “Su objetivo es ayudar a las organizaciones a lograr un cambio operativo sostenido, utilizando los modelos y productos de OpenAI”, afirmó la entidad vasca en un comunicado. En cuanto a OpenAI, figura como socio mayoritario y mantiene el control de OpenAI Deployment Company, con el apoyo de inversores como TPG, Advent, Bain Capital y Brookfield, además de BBVA. “La IA está dando lugar a una era de abundancia sin precedentes; sin embargo, capitalizar ese potencial en el ámbito empresarial requiere el talento, las capacidades y los socios adecuados para ayudar a las organizaciones a capturar su valor de forma estructural y a gran escala”, dijo Antonio Bravo, responsable de Data de BBVA. El ejecutivo reconoció que en BBVA lo experimentaron de primera mano a través de la colaboración con OpenAI “y, hoy, al convertirnos en accionistas y socios de OpenAI Deployment Company, damos el siguiente paso con el objetivo de acercar esas capacidades transformadoras a nuestros clientes empresariales en todos los mercados en los que operamos”. Así se calificó el pasado 12 de diciembre a la alianza estratégica que firmaron ese día BBVA y OpenIA. Tras ese pistoletazo de salida, ambas empresas están colaborando estrechamente en el desarrollo de productos y aprendiendo mutuamente de los retos del despliegue de las soluciones de IA en todo el banco y en la creación de una arquitectura global preparada para trabajar con agentes. Vale destacar, además, que el acuerdo nació tras casi dos años de trabajo conjunto y representa una nueva fase de colaboración estratégica, con equipos de BBVA y OpenAI a fin de lograr objetivos comunes e inversiones conjuntas. Así pues, OpenAI impulsará la estrategia de IA de BBVA con la que el banco está transformando la experiencia de cliente, habilitando nuevas formas de trabajar y optimizando la operativa interna. Entre las diferentes líneas de trabajo establecidas en el acuerdo, se busca crear un asistente conversacional e inteligente capaz de acompañar a las personas en su día a día financiero, estableciendo un nuevo estándar de relación con el cliente que permitirá ofrecer un servicio diferencial. Además, ambas compañías desarrollarán conjuntamente otras soluciones para ayudar a los gestores comerciales a atender a sus clientes de manera completamente personalizada. Asimismo, y tras cerrar esta alianza, OpenAI y BBVA trabajan conjuntamente en la creación de sistemas para agilizar los procesos de análisis de riesgos y transformar la operativa del banco en aspectos tan relevantes como el desarrollo de software o las tareas cotidianas de cada empleado, creando su alter ego, un segundo yo digital, proactivo, que aprende el estilo de cada empleado, recuerda sus proyectos y ejecuta tareas, siempre con la autorización y control del empleado. Así las cosas, la colaboración entre BBVA y OpenAI se traduce en una relación estrecha, basada en cocreación, desarrollo conjunto e implementación práctica. “OpenAI Deployment Company aspira precisamente a extender ese tipo de capacidades de despliegue y transformación a un conjunto más amplio de compañías e industrias”, concluyó BBVA.