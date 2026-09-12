Las Fuerzas Armadas desafían a las grandes potencias | Llegaron los primeros tres aviones de vigilancia que serán clave para el Ejército nacional.

Airbus ha completado los primeros tres aviones C295 destinados a fortalecer las capacidades del Ejército del Aire y del Espacio de España. Estas aeronaves, configuradas principalmente para vigilancia marítima (MSA) y operaciones de búsqueda y rescate (SAR), representan un hito significativo en el programa de modernización de la flota aérea española.

Las tres unidades ya se encuentran en las instalaciones de Airbus en Sevilla, donde han superado todas las pruebas en tierra y el proceso de pintura. Según la propia compañía, las aeronaves están preparadas para iniciar su fase de vuelos de prueba antes de su entrega oficial . Este avance refuerza la capacidad operativa española en el control de espacios marítimos estratégicos y en la respuesta a emergencias.

Las Fuerzas Armadas desafían a las grandes potencias | Llegaron los primeros tres aviones de vigilancia que serán clave para el Ejército nacional Airbus Defence

Así son los aviones Airbus C295 que reforzarán al ejército del aire y del espacio en España

El C295 es un avión táctico de múltiples misiones de notable versatilidad. Es capaz de llevar a cabo operaciones marítimas y terrestres de alta complejidad, incluyendo intervenciones contra el contrabando, la inmigración ilegal y el narcotráfico. Su función principal en vigilancia marítima y patrullaje lo posiciona como una plataforma óptima para el reconocimiento y control de áreas de interés estratégico.

Asimismo, estas aeronaves robustecerán las operaciones de SAR (Search and Rescue) tanto a nivel nacional como internacional. Su diseño facilita una adaptación rápida a diversos escenarios, optimizando la cobertura y la respuesta ante emergencias tanto en el mar como en tierra. Esta versatilidad resulta esencial para las Fuerzas Armadas españolas en un contexto operativo cada vez más desafiante.

El C295 se distingue por su solidez y confiabilidad. Es capaz de despegar y aterrizar en pistas cortas o no preparadas, transportando hasta 70 soldados o 50 paracaidistas junto con su equipamiento completo . Esta capacidad lo convierte en un recurso idóneo para misiones de transporte táctico, carga y entrenamiento.

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Capacidades del Airbus C295 y progreso en su producción

El Airbus C295 se establece como uno de los aviones tácticos multimisión más destacados del mercado. Su capacidad STOL (despegue y aterrizaje corto), junto con una amplia variedad de configuraciones, lo convierte en una opción idónea para ejecutar diversas misiones: desde patrullas marítimas hasta acciones humanitarias y transporte de tropas.

En España, tendrá un impacto directo en la modernización y en la preservación de la soberanía sobre los espacios aéreos y marítimos. La producción avanza de manera constante en Sevilla, con diversas aeronaves en distintas configuraciones (transporte táctico, vigilancia marítima y patrulla). Este programa no solo amplifica las capacidades militares, sino que refuerza la industria aeronáutica española a través de la creación de empleo y el desarrollo tecnológico.

Ubicación y almacenamiento de los primeros Airbus C295

La Base Aérea de Alcantarilla (Murcia) será una de las primeras en recibir estos nuevos C295. Allí se integrarán a la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, donde sustituirán a los actuales C212. Adicionalmente, realizarán la formación de paracaidistas y apoyarán operaciones de carga y transporte.

La Base Aérea de Matacán en Salamanca también recibirá unidades, que serán destinadas a la Escuela Militar de Transporte Aéreo. Esta distribución inicial forma parte de un pedido total de 18 aeronaves C295, aprobado por el Ministerio de Defensa de España. Los tres primeros representan solo el inicio; el resto se entregará progresivamente, con llegadas previstas a Alcantarilla entre 2030 y 2032.

Este programa tiene como objetivo unificar la flota ligera y media del Ejército del Aire, reemplazando aeronaves como los C-212 Aviocar y CN-235. La estandarización permitirá la reducción de costos logísticos y mejorará la interoperabilidad con aliados europeos.