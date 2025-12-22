Ikea cerrará uno de sus establecimientos más recientes en la Comunidad de Madrid. Se trata de la tienda urbana de Las Rozas. El cierre definitivo será el próximo 28 de febrero de 2026.

La compañía sueca inauguró este local en agosto de 2021. El objetivo era acercar la marca al noroeste madrileño. Sin embargo, el formato no alcanzó la afluencia prevista.

Según la información adelantada por Cinco Días, l os clientes siguieron optando por tiendas de mayor tamaño . También ganó peso el canal online. Esto limitó el potencial del establecimiento.

Ikea cerrará su tienda de Las Rozas tras no cumplir expectativas

La tienda de Ikea en Las Rozas se ubicaba en la zona comercial de Európolis. Tenía una superficie cercana a los 3000 metros cuadrados. Ofrecía un surtido centrado en salón, cocina y comedor.

El formato urbano buscaba evitar desplazamientos a San Sebastián de los Reyes, Alcorcón y Vallecas . También al punto urbano de la calle Goya. Aun así, los hábitos de compra no cambiaron.

Fuentes conocedoras del negocio señalan problemas de accesibilidad. La ubicación dificultaba el acceso en transporte público. Este factor frenó la captación de clientes.

Reubicación de empleados y continuidad del empleo

Ikea ha confirmado que el cierre no tendrá impacto laboral. Cerca de 50 trabajadores serán reubicados. Continuarán su actividad en otros establecimientos de la región.

Desde la empresa remarcan que se garantiza la continuidad del empleo. El refuerzo de otras tiendas madrileñas es prioritario . No se prevén despidos directos.

La compañía insiste en que se trata de un cierre puntual. No supone un replanteamiento general de su presencia en España. Forma parte de su estrategia de prueba de formatos.

Cómo encaja el cierre en la estrategia de Ikea en España

Ikea utiliza España como laboratorio de nuevos modelos comerciales. Las tiendas urbanas forman parte de esta estrategia. El cierre de Las Rozas se analiza como un aprendizaje.

La multinacional sueca mantiene sus planes de crecimiento. Anunció una nueva tienda urbana en Girona. Abrirá el 21 de enero junto a un punto de recogida en Vilablareix.

La inversión prevista alcanza los cinco millones de euros. El nuevo espacio tendrá menos de 2000 metros cuadrados. Se sumará a los locales urbanos de Barcelona.

Ventas, expansión y visión de futuro

Ikea cerró su último ejercicio con 1986 millones de euros. Supone un crecimiento del 2,8% interanual. El objetivo es alcanzar los 3000 millones en los próximos años.

Carl Aaby, consejero delegado en España, resumió la estrategia futura. “Creo y espero que antes de celebrar 40 años en España seremos capaces de alcanzar los 3.000 millones de facturación anuales”.

Actualmente, Ikea cuenta con 16 tiendas tradicionales y 9 urbanas. También dispone de centros logísticos y puntos de recogida. El foco está en combinar lo físico y lo digital.