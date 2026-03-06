Uno de los fabricantes de camisas más reconocidos de Alemania anunció el final de su historia empresarial. La empresa Eterna Mode GmbH comunicó que cerrará su sede en Passau, en Baviera, durante el verano de 2026 después de no lograr un inversor que asumiera el negocio. La compañía había iniciado un proceso de búsqueda de compradores tras declarar insolvencia en diciembre de 2025. Sin embargo, el intento de salvar la empresa fracasó. Solo la marca comercial “Eterna” encontró comprador, aunque el nuevo propietario no tendrá relación con la empresa original. La dirección de la empresa confirmó la decisión en un comunicado contundente: “La continuidad operativa de Eterna en Passau está, lamentablemente, descartada. El proceso de venta iniciado con la apertura del concurso concluyó sin resultados”. Cuando Eterna solicitó la apertura del concurso de acreedores en diciembre de 2025, el panorama inicial parecía ofrecer alguna esperanza. Más de veinte inversores potenciales mostraron interés en la compañía. Con el paso de los meses todos fueron retirando su interés. Ninguno presentó finalmente una oferta para adquirir la empresa completa. La operación terminó sin comprador para la estructura empresarial. La historia de Eterna comenzó en 1863 en Viena, donde fue fundada como un taller textil y fábrica de ropa interior. Con el paso de las décadas la empresa evolucionó hasta convertirse en un fabricante reconocido de camisas de vestir. En 1927 trasladó su sede principal a Passau, ciudad bávara situada a orillas del Danubio. Desde allí desarrolló gran parte de su crecimiento y consolidó su reputación dentro del mercado corporativo. Con el tiempo, Eterna se convirtió en sinónimo de camisas de oficina utilizadas por empleados y ejecutivos. En su etapa de mayor actividad la empresa llegó a emplear a cerca de 900 trabajadores, de los cuales alrededor de 280 trabajaban en la sede central de Passau. Los problemas financieros de la empresa no comenzaron con la insolvencia de 2025. En 2021 Eterna ya había atravesado un proceso de reestructuración financiera que buscaba estabilizar su situación económica. La pandemia de Covid‑19 afectó especialmente al negocio principal de la compañía. Las camisas de vestir destinadas al entorno laboral perdieron demanda cuando muchas oficinas cerraron y el teletrabajo se extendió. A esta caída de las ventas se sumó un contexto económico complicado en Alemania. Los costos de personal, energía e insumos aumentaron, mientras el consumo se debilitó. Según la propia empresa, el sector de la moda atraviesa “tiempos difíciles”, tanto para la industria como para el comercio minorista. El desenlace del proceso concursal dejó una situación particular. Aunque la empresa Eterna Mode GmbH cerrará sus operaciones, la marca “Eterna” sí encontró un comprador. Este nuevo propietario no tendrá relación con la empresa original ni con su estructura industrial en Passau. Por ahora no se conoce qué uso dará al nombre comercial. Con el cierre de la empresa desaparece uno de los últimos representantes de la histórica industria textil alemana. Las camisas Eterna que todavía se encuentran en muchos armarios pasarán a ser el recuerdo de una empresa que no logró sobrevivir a la pandemia, al cambio en los hábitos laborales y a una economía difícil.