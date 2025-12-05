Desde que asumio Pedro Sánchez hasta finales de 2024, se han aprobado 81 subidas de impuestos. De esta forma, s er autónomo en España se ha convertido en una experiencia cada vez más estresante, ya que implica enfrentar largas jornadas, gastos constantes e impuestos que aumentan año tras año.

Para muchos, la experiencia se vuelve aún más evidente cuando muestran sus números reales. Este es el caso de Celia, creadora de contenido en TikTok (@pasionxcomer), quien compartió su primer trimestre como autónoma.

En su vídeo, Celia relata: “Ya he pasado mi primer trimestre como autónoma y os voy a contar todo lo que he ganado en estos tres meses, pero sobre todo, todo lo que he pagado porque me ha tocado hacer mi primera declaración de trimestre y me he quedado bastante flipando”.

Su testimonio refleja una realidad que comparten miles de trabajadores por cuenta propia en España , donde la carga fiscal marca el día a día.

¿Qué números reveló Celia sobre su primer trimestre como autónoma?

Celia explica cómo funciona su régimen fiscal. “Estoy dada de alta de autónomos como ingresos menos gastos, lo que quiere decir que esto funciona de la siguiente manera. Si tú facturas por ejemplo 10.000 euros y te compras un ordenador que vale 1000 euros, digamos que tus ingresos son 10.000 y tus gastos son 1000, pues tus beneficios son 9000, entonces tributas sobre el beneficio”.

Aunque la mecánica parece sencilla, Celia admite que no siempre se pueden incluir todos los gastos reales del día a día. “Esto es por lo que a mí me interesa meter gastos, pero los únicos gastos que puedo meter son de electrónica, entonces no voy a estar comprando ordenadores todos los meses”.

Su alta como autónoma fue el 28 de octubre del pasado año. Los números del trimestre incluyen finales de octubre, noviembre y diciembre.

Los gastos que Celia afrontó: asesoría, cuotas e impuestos

En su vídeo detalla cada importe para mostrar el cálculo final. “En la asesoría me cobran 191 euros, luego los tres meses que he estado he pagado tres cuotas de asesoría de 40 euros, por lo que me he gastado 120 euros también en este trimestre, la cuota de autónomos como tengo la reducción de los dos primeros años fueron 87 euros por los tres meses 261 euros más de gastos en ese trimestre”.

A esto se suman los impuestos. Celia facturó 5200 euros, pero la cifra final bajó después de aplicar los pagos obligatorios. “Me han cobrado 469 de IVA y 450 de IRPF. Si lo sumo todo con todas la cuotas, asesoría, IRPF, IVA, serían unos 1300 euros de gastos para unos 5200 de facturación”.

El resultado, asegura, la sorprendió. “A mí me ha parecido bastante impactante, sé que no es una barbaridad pero a mí la cuenta se me ha quedado con 3700 euros cuando al principio tenía más de 5000”.

“Es bastante fuerte”: la reflexión final de Celia sobre ser autónoma en España

Celia reconoce que este trabajo no es su única fuente de ingresos, algo que le da margen. “Afortunadamente tengo mi trabajo por fuera y esto es un extra, así que no es mi única fuente de ingresos pero no me quiero imaginar la gente que tenga volúmenes de facturación más altos”.

Para ella, la carga fiscal se siente especialmente elevada. “La única solución para pagar menos sería meter más gastos, pero si no puedo meter ningún otro gasto fijo que no sea electrónica... Cuando ves el dinero y después te lo quitan y además se llevan un 30% con tan poquito de ingresos, es bastante fuerte”.

También responde a quienes creen que sus ingresos son altos. “Alguna gente dirá que 5.200 euros es bastante dinero”, dice, pero insiste en que la realidad laboral detrás es otra. “Os puedo asegurar que si juntamos todas las horas que he hecho, está la cosa bastante justa”.

La experiencia de Celia refleja la situación de muchos autónomos en España, que cada día comparten sus cifras para mostrar con transparencia el coste real de emprender por cuenta propia.