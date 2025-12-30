Buenas noticias del Banco Santander para los mayores de 65: hay beneficios, pagos adelantados y asistencia financiera.

Banco Santander España cuenta con una sección llamada “Senior”, destinada a facilitar a las personas mayores el acceso a sus servicios financieros, ofreciéndoles toda la información y el acompañamiento que requieren.

“Habéis cambiado la forma de ser mayor, nosotros la forma de hacer banca con vosotros”, señala el eslogan de Santander. A través de esta iniciativa, buscan acercarse a los españoles mayores de edad y acabar con la exclusión que muchas veces enfrentan en la sociedad.

La entidad bancaria tiene una sección específica en la que todos los servicios están orientados en ayudar a las personas con mayoría de edad.

Beneficios del Banco Santander para los mayores de 65

La entidad bancaria tiene un equipo de gestores para acompañar a sus clientes mayores y simplificar los trámites burocráticos. Además, ofrece un servicio de atención telefónica preferente, disponible las 24 horas, todos los días del año, sin sistemas automatizados.

Para velar por el bienestar de las personas mayores y brindarles un entorno en el que se sientan cómodos y protegidos, Banco Santander ha lanzado la opción “Senior”, una iniciativa pensada para ofrecer una atención personalizada a sus clientes de mayor edad.

No hay que olvidar que s e trata de una generación que no ha crecido rodeado de tecnologías. Y, en muchos casos, se ven indefensas frente a las nuevas fórmulas con las que gestionar su economía . Todo ello, por no hablar de la vulnerabilidad a la que están expuestos frente a timos y fraudes.

Por todo ello, el Banco Santander ofrece un espacio seguro en el que gestionar sus actividades financieras. A continuación, se presentan los principales beneficios destinados a las personas mayores:

Horario ampliado de caja : todas las oficinas del banco Santander, amplían su horario de caja hasta las 14 horas. De esta forma, los mayores podrán acudir a su sucursal más cercana a resolver todas sus dudas o gestiones.

Servicio de cita previa : para planificar una cita con tu gestor si necesitas acudir a tu oficina.

Adelanto de la pensión al día 25 de cada mes: de este modo, no tendrán que esperar a los primeros días del mes siguiente para contar con su dinero.

Servicio de “Correos Cash”: un acuerdo con Correos para que realicen sus operaciones de efectivo de manera cómoda y rápida.

Además, destacan en su sitio web que los mayores de edad cuentan con atención telefónica preferente las 24 horas, todos los días del año: sin sistemas automatizados intermedios.