En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este jueves, 28 de mayo de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,54 euros. El valor de apertura refleja una variación del -165,5742 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto sugiere un aumento en la demanda y confianza en el Ripple, lo que podría indicar un potencial crecimiento continuo en su valor.

La cotización de Ripple muestra una evolución débil: en la última semana retrocedió -0.92% y en el último año acumula -57.79%, señal de una tendencia bajista marcada; en términos de rentabilidad, quien haya mantenido la inversión durante ese periodo habría sufrido pérdidas significativas y el leve descenso semanal no cambia ese panorama, reflejando la alta volatilidad del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 18.48%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 56.00%, lo que indica que su comportamiento en el último año ha sido mucho más estable.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.