Una fuerte tormenta eléctrica con granizo se aproxima este fin de semana: estas son las zonas con lluvias intensas

La fuerte tormenta provocada por la borrasca Francis marcará el tiempo en España durante los próximos días y ya mantiene en alerta a numerosas provincias del país, según confirmó la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Se trata de la sexta borrasca de gran impacto de la temporada 2025-26 y su llegada supondrá un episodio prolongado de inestabilidad, con lluvias intensas, viento y problemas de visibilidad.

La AEMET informó que la tormenta Francis alcanzará Canarias el jueves durante Nochevieja y que, a partir del viernes, se desplazará hacia el oeste peninsular. Desde allí, la fuerte tormenta se extenderá progresivamente al resto del territorio durante el fin de semana, afectando tanto a zonas del interior como a áreas costeras.

El avance de Francis se produce en un contexto ya complicado por la presencia de nieve, hielo y niebla en varias regiones. Este escenario eleva el riesgo en carreteras y refuerza la necesidad de seguir los avisos oficiales mientras la tormenta gana extensión e intensidad.

Cómo evolucionará la tormenta Francis y dónde lloverá con más intensidad

La tormenta Francis comenzará a notarse con claridad en Canarias. Según la AEMET, el jueves dejará lluvias fuertes y precipitaciones localmente fuertes, que podrían acumular cantidades significativas en pocas horas.

El viernes, la borrasca Francis entrará por el oeste peninsular, donde se esperan las lluvias más abundantes en una primera fase. A lo largo del fin de semana, las precipitaciones se extenderán al resto del país, con un episodio de lluvias persistentes y generalizadas.

Los mayores acumulados asociados a la fuerte tormenta se prevén en el tercio occidental de la península, los Pirineos, el área de Alborán y nuevamente en Canarias. La AEMET advierte que, en algunos puntos, las precipitaciones podrían ir acompañadas de granizo y ráfagas de viento.

Qué alertas meteorológicas están activas en la previa de Nochevieja, según la AEMET

FOTODELDÍA MADRID, 04/12/2025.- Viandantes se protegen de la lluvia con paraguas por el centro de la capital. EFE/ Mariscal Fuente: EFE Mariscal

Varias comunidades mantienen alerta amarilla activada por diferentes fenómenos adversos. En Castilla y León, el aviso está relacionado con la presencia de nieblas densas, con visibilidad reducida hasta los 100 metros en amplias zonas de meseta, especialmente en provincias como Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora.

En Extremadura, la alerta también responde a episodios de niebla persistente. La AEMET advierte de visibilidad de hasta 200 metros en áreas como las Vegas del Guadiana y la meseta cacereña, lo que puede complicar la circulación durante buena parte de la jornada.

Cataluña, en tanto, se encuentra en alerta por fenómenos costeros. En el Ampurdán, en la provincia de Girona, se esperan vientos del norte de hasta 60 kilómetros por hora y olas de entre dos y tres metros, un escenario que se verá reforzado por el avance de la tormenta Francis.

Nieve, carreteras cortadas y restricciones por el temporal

El impacto del temporal ya se refleja en la red vial. Nueve carreteras permanecen cortadas al tráfico y otras ocho presentan restricciones por nieve y hielo, todas ellas pertenecientes a la red secundaria, según informó la DGT. Las incidencias se concentran en Andalucía, Asturias, Castilla y León y Navarra.

En Andalucía, los cortes afectan a varias vías de las provincias de Almería y Granada, incluidas carreteras de zonas de montaña. En Asturias y Navarra, la nieve obliga a interrumpir la circulación en puertos y tramos elevados, mientras que en Salamanca se mantienen restricciones preventivas.

Además, la DGT advierte de la presencia de bancos de niebla en el oeste peninsular, un factor que, sumado a la tormenta, puede agravar las condiciones de conducción durante los próximos días.

Pronóstico del tiempo por comunidad autónoma durante el fin de semana

En Canarias, el jueves estará marcado por lluvias intensas y precipitaciones localmente fuertes, con especial incidencia en las islas occidentales. La AEMET no descarta tormentas asociadas a la borrasca Francis.

En Andalucía, el tiempo estará condicionado por nieve en zonas de montaña y episodios de lluvia en el oeste de la comunidad. Las provincias orientales seguirán afectadas por cortes y restricciones en carreteras secundarias.

Castilla y León mantendrá un escenario dominado por la niebla y las bajas temperaturas, con alerta amarilla activa en varias provincias. La visibilidad reducida seguirá siendo el principal riesgo, especialmente durante las primeras horas del día.

En Extremadura y Galicia, la situación será similar, con nieblas persistentes y visibilidad limitada. En Galicia, el aviso afecta principalmente al centro de la provincia de Lugo, mientras el avance de la fuerte tormenta mantiene la inestabilidad.

Cataluña continuará bajo alerta por fenómenos costeros, con viento fuerte y oleaje significativo en el litoral norte, mientras que en Navarra se mantendrá la vigilancia por nieve y hielo en áreas de montaña.