En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este jueves, 28 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 347,45 euros. Esta cifra refleja una variación del -10,59% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro durante los últimos tres días. Esto indica un aumento en su valor en el mercado.

La tendencia sugiere un interés creciente por parte de los inversores, lo que podría favorecer su estabilidad a largo plazo.

La evolución reciente de Bitcoin Cash ha sido claramente bajista: en la última semana retrocedió un -16.99% y en el último año acumuló una caída del -52.95%, lo que se traduce en una rentabilidad negativa significativa para los inversores en esos periodos y refleja una presión vendedora sostenida y alta volatilidad.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana, con un 60.23%, es notablemente mayor que su volatilidad anual del 53.14%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 347,4 euros.