En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este jueves, 28 de mayo de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.330,2 euros, cifra que refleja una variación del -0,98% en comparación con el día pasado.

En los últimos tres días, el precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha permanecido estable.

Esto sugiere que, a pesar de la estabilidad del euro, el Ethereum está ganando valor, lo que podría indicar un creciente interés en las criptomonedas.

La cotización de Ethereum muestra una evolución desfavorable: registró un descenso del 2.88% en la última semana y acumula una caída del 57.07% en el último año. Esta trayectoria implica rentabilidades negativas para los inversores en dichos periodos, evidencia una tendencia bajista con elevada volatilidad y sugiere un entorno de mayor cautela en el corto plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 22.93%, lo que es considerablemente menor que su volatilidad anual del 57.50%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.