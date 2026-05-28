En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este jueves, 28 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 85.266,13 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,45% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, mientras que el euro ha tenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está en aumento, mientras que el euro mantiene su valor sin grandes fluctuaciones.

La cotización de Bitcoin muestra un desempeño negativo: -2.8% en la última semana y -38.45% en el último año, lo que evidencia una tendencia bajista reciente y una rentabilidad negativa en ambos periodos, acorde con la alta volatilidad característica de este activo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin es del 23.35%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, en comparación con una volatilidad anual del 35.16%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.