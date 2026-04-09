Banco Santander busca fortalecer su posición de liderazgo en banca privada a través de nuevas soluciones con el objetivo de atraer a nuevos clientes del segmento de las grandes fortunas. Con este movimiento, la entidad quiere continuar su línea ascendente en ese negocio en el que creció en España casi un 20% en 2025, casi el doble que el mercado. En juego hay una tarta que oscila entre los 350.000 y 400.000 millones de euros, de acuerdo a valoraciones del propio banco. En concreto, el banco que preside Ana Botín arranca con un muy importante volumen de activos de clientes ultrarricos, que alcanza los 90.000 millones de euros. Así, la entidad avanza en su estrategia de asesoramiento financiero con el lanzamiento en los próximos meses de Active Advisory Funds, un servicio de asesoramiento recurrente en fondos de inversión completamente automatizado y digital que está basado en clases limpias (caracterizadas por menores costes) y permite la máxima personalización en función del perfil de riesgo y sesgos del cliente. Con esta propuesta, Banco Santander extiende a todos los clientes de banca privada un modelo tradicionalmente reservado a grandes patrimonios e inversores institucionales. Para acceder al asesoramiento de Active Advisory Funds hay que contar con un patrimonio a partir de los 500.000 euros. Asimismo, el grupo mejora también su propuesta de valor para clientes con un patrimonio superior a los 20 millones de euros (UHNW) con el lanzamiento de Wealth Check, un nuevo servicio de análisis patrimonial con un enfoque integral, especializado e independiente que tomará la consolidación de posiciones como punto de partida. El banco explicó que el nuevo servicio se ofrecerá desde Beyond Wealth, entidad jurídica diferente de Banco Santander, ya que Beyond Wealth atiende de forma integral las necesidades de grandes patrimonios familiares, con independencia de los bancos con los que trabajen los clientes, siempre que cumplan con el requisito de un ticket mínimo de 100.000 euros. La tarifa mínima por cliente asciende a 10.000 euros. En concreto, se trata de un servicio de consultoría patrimonial independiente, dirigido a family offices e instituciones. En menos de doces meses, el banco superó los 2.500 millones de euros en activos bajo supervisión en España y más de 7.700 millones de dólares a nivel global. Asimismo, Santander Private Banking evoluciona su modelo junto a Santander Asset Management desde una arquitectura abierta de producto hacia una arquitectura abierta de servicios, facilitando el acceso a soluciones de gestión discrecional personalizada de algunas de las principales gestoras internacionales. En rigor, Santander Private Banking es el primer banco en ampliar sus proveedores en gestión discrecional personalizada, más allá de su gestora propia. Los clientes podrán beneficiarse del asesoramiento de firmas de la talla J.P. Morgan, BlackRock o Goldman Sachs Asset Management para patrimonios superiores a 2 millones de euros. Cada cliente podrá seleccionar la entidad gestora que mejor se adapte a sus necesidades, optar por estrategias indexadas de bajo coste y mantener la capacidad de personalizar su cartera. En la presentación, Banco Santander presume de resultados. La entidad detalló un crecimiento del 43% en carteras gestionadas y una ganancia de cuota de mercado de 2,75 puntos porcentuales. Por su parte, vale recordar que Santander Asset Management alcanzó un nuevo hito histórico al superar por primera vez los 250.000 millones de euros en activos bajo gestión, mientras a cierre de septiembre llegó a los 255.000 millones. En los últimos tres años, registró suscripciones netas de 31.600 millones de euros, cifra que situó a la entidad cántabra entre las principales gestoras en captación de dinero en la mayoría de los mercados en los que está presente.