Oficial | El Gobierno de España confirma que puedes faltar al trabajo por la ola de calor: esta es la ley que te protege

El Gobierno de España recordó este jueves que los trabajadores cuentan con protección legal frente a episodios de temperaturas extremas y condiciones meteorológicas adversas.

El Ministerio de Trabajo explicó que, cuando exista un aviso naranja o rojo, los empleados podrán reducir o modificar su jornada laboral para evitar situaciones de riesgo derivadas del calor extremo.

Además, la normativa vigente contempla permisos retribuidos cuando las condiciones climáticas hagan imposible acudir al centro de trabajo, así como medidas obligatorias que las empresas deben adoptar para proteger a sus trabajadores.

Alertan sobre los efecto adversos del calor extremo. Fuente: Archivo

El Gobierno confirma que se puede modificar la jornada laboral por calor extremo

A través de un mensaje difundido en su canal oficial de Telegram, el Ministerio de Trabajo recordó las medidas previstas ante situaciones meteorológicas severas.

“Cuando se emite un aviso naranja o rojo por condiciones meteorológicas adversas los trabajadores pueden reducir o modificar su jornada laboral”, señaló el departamento.

La medida busca evitar riesgos para la salud de los trabajadores en jornadas marcadas por temperaturas extremas, olas de calor o fenómenos climáticos peligrosos.

El Ministerio también recordó que las empresas tienen la obligación de informar “lo antes posible” sobre los riesgos existentes y las medidas preventivas que se aplicarán durante estos episodios.

Además, deberán “adoptar medidas y dar instrucciones para interrumpir la actividad hasta que remita el peligro”, especialmente en sectores con exposición directa al calor.

Cuántos días de permiso retribuido existen por condiciones meteorológicas extremas

La normativa laboral también contempla permisos específicos cuando las condiciones meteorológicas impidan acudir al puesto de trabajo.

Trabajo detalló que los empleados cuentan con “4 días de permiso retribuidos” cuando resulte imposible desplazarse al centro laboral debido a fenómenos meteorológicos adversos.

Estos permisos podrán ampliarse si la situación de riesgo continúa activa durante más tiempo. “En el caso de que sean necesarios más días, las empresas pueden optar por solicitar un ERTE de fuerza mayor”, explicó el Ministerio de Trabajo.

La legislación establece además que los trabajadores “no pueden sufrir consecuencias por la adopción de estas medidas”, reforzando así la protección laboral durante episodios de calor extremo o emergencias climáticas.

La Inspección de Trabajo vigilará el cumplimiento de la normativa

El Gobierno también confirmó que la Inspección de Trabajo supervisará el cumplimiento de las obligaciones empresariales vinculadas a temperaturas extremas y riesgos meteorológicos.

Los representantes de los trabajadores podrán incluso “acordar la paralización de la actividad” si consideran que existe peligro para la salud de la plantilla.

Desde Trabajo remarcan que las empresas deben actuar con rapidez ante alertas meteorológicas oficiales y garantizar condiciones de seguridad adecuadas.

La advertencia llega en una semana marcada por temperaturas excepcionalmente altas en varias regiones del país. Este jueves, siete comunidades autónomas permanecieron bajo aviso por calor, mientras que el País Vasco activó el nivel naranja debido a temperaturas de hasta 37 grados en zonas del interior de Vizcaya.

Anticipando el calor extremo: preparándose para la primera ola de calor de 2025 en MéxicoOficial | El Gobierno de España confirma que puedes faltar al trabajo por la ola de calor: esta es la ley que te protege. Fuente: Shutterstock.

Qué comunidades están afectadas por las alertas de calor extremo

Además del País Vasco, otras seis comunidades autónomas permanecieron bajo avisos meteorológicos por altas temperaturas.

Las alertas amarillas afectaron a Aragón, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia y Navarra.

En concreto, las zonas más afectadas fueron Huesca, Zaragoza, Badajoz y Ourense, donde las temperaturas registraron valores especialmente elevados para esta época del año.

El episodio de calor extremo vuelve a poner el foco sobre las medidas de protección laboral frente a fenómenos climáticos cada vez más frecuentes en España.