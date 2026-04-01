Una imagen de un glamour sorprendente da la bienvenida a los visitantes a la exposición de arte más controvertida de México. El retrato que Diego Rivera realizó en 1943 de la coleccionista de arte Natasha Gelman la muestra recostada, como una estrella de cine, con un vestido blanco sobre un sofá de terciopelo azul, rodeada de enormes calas blancas. La obra fue una de las primeras encargadas por Gelman y su marido, el productor cinematográfico Jacques, emigrantes europeos que se establecieron en México durante la Segunda Guerra Mundial y crearon una de las colecciones de arte del siglo XX más importantes de América Latina. Su eje central lo constituyen 18 obras de Frida Kahlo, entre las que se incluye “Diego en mis pensamientos”, un autorretrato de la artista con un tocado tradicional blanco en el que el rostro de Rivera, su marido, descansa sobre sus cejas. La estancia de cinco meses de la Colección Gelman en el Museo de Arte Moderno de Ciudad de México tiene un sabor agridulce. Se trata de la primera exposición en México en dos décadas, pero también será la última durante un tiempo. En julio se trasladará al nuevo museo de arte de la Fundación Banco Santander en Cantabria, España. El anuncio del banco español de que había alcanzado un “acuerdo a largo plazo” para “gestionar” la colección ha indignado a los conservadores y críticos de arte mexicanos. La legislación mexicana restringe la exportación de obras de Kahlo y otros artistas modernos destacados a uno o dos años. Sin embargo, el director del museo de Santander declaró a los periodistas que estaban negociando un acuerdo más flexible y que la colección tendría una presencia “permanente pero dinámica” en España. Cuahtémoc Medina, un destacado conservador mexicano, calificó el proceso de “completamente opaco”. Según él, esto pone de manifiesto lo “inútiles” que eran las leyes de patrimonio cultural de México. Una tarde reciente, mexicanos y turistas extranjeros deambulaban entre las 60 obras expuestas, que transmiten la formación de una identidad nacional de principios del siglo XX: las representaciones de Rivera de cactus voluptuosos y vendedoras de flores indígenas, y el melancólico retrato de Rufino Tamayo de Cantinflas, el equivalente mexicano de Charlie Chaplin. Kahlo es, sin duda, la estrella. Pequeñas multitudes se agolpan alrededor de sus autorretratos con monos y tocados de espinas, y de su propio pequeño cuadro de Gelman con rizos rubios apretados y un abrigo de piel marrón. Ella es también la causa de gran parte del malestar. Los museos mexicanos han adquirido relativamente pocas obras de la artista, cuyo estatus como icono mundial de la cultura pop ha disparado los precios de sus pinturas hasta alcanzar decenas de millones de dólares. Natasha Gelman expresó su deseo de que la colección permaneciera en México antes de su fallecimiento en 1998. El curador de arte Robert Littman, a quien nombró albacea, reconoció públicamente ese deseo. En cambio, la colección emprendió una larga gira por museos extranjeros. En 2024, algunas piezas salieron a la venta en Sotheby’s, en Nueva York, lo que alarmó al mundo del arte mexicano. Este año quedó claro, a través del anuncio de Santander, que Littman había vendido la colección a los Zambrano, magnates del cemento del norte de México. Su acuerdo financiero con Santander no es público. Tras meses de críticas, incluida una carta abierta firmada por más de 300 profesionales del mundo del arte, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció la semana pasada, afirmando que su deseo era que la colección “permaneciera en México”. El lunes, su secretaria de Cultura declaró que la colección debe regresar al país “cada dos años” para cumplir con la normativa aduanera. Sin embargo, Medina y otros sostienen que el Gobierno debería haber intervenido hace décadas para adquirir la colección o haber recurrido a la legislación sobre patrimonio para garantizar su exposición a largo plazo en México. James Oles, especialista en arte latinoamericano del Wellesley College, considera que sus propietarios podrían haber evitado la indignación pública. “¿Por qué los Gelman no cedieron ni un solo cuadro de Frida Kahlo al Gobierno? ¿Por qué no lo hizo Littman? ¿Por qué no lo hacen los Zambrano o los Santander? ¿Por qué debe recaer toda la responsabilidad en el Gobierno?”, se pregunta. “Para mí es una cuestión de filantropía más que una cuestión de política”. Violeta Sanabria, una librera y comerciante de arte local que visitó la Colección Gelman en marzo, dijo que se había resignado a su destino. “Cuando se vende un cuadro, hay que aceptar el rumbo que toma”, afirma. “Pero cuando se trata de nuestro patrimonio, sí que duele”.