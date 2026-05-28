En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este jueves, 28 de mayo de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 60,4 euros, cifra que refleja una variación del -0,03% en comparación con el día de ayer.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días según el dato de 1.

Esto sugiere un creciente interés y potencial alcista en el mercado de criptomonedas.

La cotización de Litecoin muestra un desempeño desfavorable: en la última semana cayó un -1.23% y en el último año acumula un retroceso del -56.81%. Esta evolución señala una tendencia bajista sostenida y una rentabilidad negativa en el periodo anual, lo que eleva el riesgo para el inversor y recomienda cautela al compararla con otras alternativas.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin ha sido de 9.9985 %, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 53.4335 %.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.