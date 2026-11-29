El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha pronunciado este domingo 29 de noviembre sobre los resultados de las elecciones generales de España.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha pronunciado este domingo 29 de noviembre sobre los resultados de las elecciones generales de España, en las que el Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, se ha situado como la formación más votada.

El mandatario republicano ha celebrado la derrota electoral de Pedro Sánchez, de quien ha asegurado que “ha hecho un trabajo terrible”, según un video publicado por Cadena SER.

Las declaraciones de Trump se producen en un contexto de tensiones entre Washington y Madrid, marcado por las discrepancias entre ambos dirigentes en materia de política exterior y defensa.

Donald Trump celebra la derrota de Pedro Sánchez en las elecciones del 29N

Al ser consultado por los periodistas sobre las elecciones generales de España, el presidente estadounidense ha asegurado inicialmente que al país no le estaba yendo demasiado bien y ha preguntado cuál había sido el resultado electoral.

“¿Perdió? ¡Ah, pues qué bien! Hizo un trabajo pésimo; se merece perder. ¡Vaya, Sánchez perdió! ¡Qué buena noticia", ha respondido Trump tras conocer la derrota electoral del dirigente socialista.

El Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, se ha situado como la primera fuerza parlamentaria, por delante del PSOE. Por su parte, Vox ha incrementado su representación en el Congreso de los Diputados respecto de las elecciones generales de 2023.

La suma de los escaños del PP y Vox supera los 176 diputados necesarios para alcanzar la mayoría absoluta, aunque la formación de un nuevo Gobierno dependerá de las negociaciones entre los partidos y de la posterior votación de investidura.

La relación entre Donald Trump y Pedro Sánchez, marcada por las diferencias políticas

Los desencuentros entre ambos mandatarios se han intensificado durante los últimos meses. Uno de los principales puntos de fricción ha sido el gasto militar de España en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Durante la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya en junio de 2025, Trump llegó a amenazar a España con consecuencias comerciales por su negativa a elevar el gasto en defensa al 5% del PIB. “Vamos a hacer que paguen el doble”, aseguró entonces el presidente estadounidense en referencia a las negociaciones comerciales.

En aquel momento, Sánchez defendió que una inversión equivalente al 2,1% del PIB permitiría cumplir con los compromisos de España en materia de defensa sin comprometer el Estado del bienestar.

Las diferencias entre ambos dirigentes también se han extendido a la política migratoria. El pasado 3 de septiembre, Trump llegó a calificar a España de “país arruinado” tras cuestionar la entrada de inmigrantes en Ceuta.

El mandatario republicano, Donald Trump ha celebrado la derrota electoral de Pedro Sánchez, de quien ha asegurado que “ha hecho un trabajo terrible”. Fuente: EFE/ Marcial Guillén EFE

Otro de los grandes puntos de desencuentro ha sido la guerra contra Irán. En marzo de 2026, el Gobierno español se negó a autorizar el uso de las bases militares de Rota y Morón para las operaciones estadounidenses contra Teherán.

La decisión provocó una nueva reacción de Trump, quien, durante una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca, amenazó con “cortar todo el comercio con España”.

Pese a las amenazas comerciales del mandatario republicano, Sánchez mantuvo su postura y defendió la decisión del Ejecutivo español en una declaración institucional el pasado 4 de marzo: “La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra”.