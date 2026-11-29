El presidente de VOX y candidato a la presidencia del Gobierno Santiago Abascal y el presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección Pedro Sánchez posan en el plató antes de comenzar el debate electoral a cuatro que se celebra este jueves en la localidad madrileña de Tres Cantos. EFE/Juanjo Martín

Santiago Abascal salió a celebrar ante sus simpatizantes en la sede nacional de Vox, en la calle Bambú de Madrid, tras una jornada electoral que deja a su formación con el mejor resultado de su historia. “Misión cumplida. ¡Se va, se va porque le hemos echado todos juntos!”, proclamó el dirigente.

Con el 90% del escrutinio, Vox alcanza los 53 diputados, 20 más que en las elecciones generales de 2023 y uno por encima de los 52 que obtuvo en noviembre de 2019. Junto al Partido Popular (PP) y Unión del Pueblo Navarro (UPN), la derecha suma 187 escaños, 11 por encima de la mayoría absoluta.

Durante su intervención, Abascal reivindicó el crecimiento electoral de su formación como un factor determinante para la derrota del PSOE. “El amor a la patria, el amor a España, han vencido a la corrupción, a la traición y a la mentira”, aseguró ante los militantes.

Entre los gritos de “¡Pedro Sánchez, a prisión!” de sus simpatizantes, el dirigente sostuvo que durante los últimos años ocurrieron “muchas cosas y muy graves” y advirtió que el presidente del Gobierno deberá asumir sus responsabilidades.

La cuestión migratoria también ocupó un lugar en su discurso, con especial mención a Ceuta y El Hierro, dos de los territorios españoles afectados por la llegada de migrantes.

Abascal reservó unas palabras de agradecimiento para quienes acompañaron a la formación desde sus inicios: “A los votantes que nos habéis respaldado desde hace 12 años y que no os habéis rendido nunca”.

¿Qué papel tendrá Vox en la formación del próximo Gobierno de España?

La aritmética parlamentaria coloca a Abascal en una posición privilegiada de cara a las negociaciones. El PP y UPN suman 134 diputados, a 42 de los 176 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso.

Santiago Abascal, y Alberto Ñúñez Feijóo. EFE

Vox se convierte así en el socio decisivo para la investidura de Feijóo. Su capacidad de negociación no solo dependerá del número de escaños obtenidos, sino también de las escasas alternativas parlamentarias del PP para alcanzar la presidencia.

Durante la última semana de campaña, Abascal aseguró que llevaba tiempo con “la carpeta de los ministerios” preparada, aunque advirtió que solo la abriría cuando Sánchez abandonara la Moncloa. El resultado electoral acerca ese escenario, si bien todavía no existe un acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones.

¿Cuáles son las exigencias de Abascal y qué límites puso Feijóo?

Durante la precampaña, el líder de Vox estableció tres condiciones para alcanzar un eventual acuerdo de Gobierno: la prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas, la remigración y la desregulación económica acompañada de rebajas fiscales.

Feijóo, por su parte, ya anticipó algunas de sus líneas rojas. El dirigente popular cuestionó la viabilidad jurídica de determinadas propuestas sobre prioridad nacional y advirtió que “nadie puede firmar acuerdos ilegales”. También defendió la necesidad de contar con ministros con experiencia y respetar el modelo autonómico.

Aunque el PP y Vox cuentan con antecedentes de gobiernos de coalición en distintas comunidades autónomas, un acuerdo a escala nacional supondría un precedente histórico: la primera entrada de Vox en el Consejo de Ministros desde su fundación.

La noche electoral deja a Abascal con su mayor representación parlamentaria. Superada la campaña contra Sánchez, el próximo desafío del dirigente será transformar ese capital electoral en poder efectivo dentro de un eventual Gobierno encabezado por Feijóo.