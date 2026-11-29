Una persona ejerce su derecho al voto este domingo en un colegio electoral en San Sebastián. EFE/ Javier Etxezarreta

España votó como no lo hacía desde 1982. La participación del 29-N rozó el 79%, más de 12 puntos por encima de julio de 2023, y llevó a las urnas a más de cinco millones de personas que hace tres años se quedaron en casa. La pregunta de la noche ya no es cuánta gente votó, sino a quién eligió.

La respuesta tiene tres planos que se pisan entre sí. La derecha suma 187 diputados y una mayoría absoluta que no tuvo en 2023. Vox es el gran receptor del voto nuevo: con el 88% escrutado ya supera los 3,9 millones de papeletas, casi un millón más que hace tres años. Y el espacio a la izquierda del PSOE se desfonda, mientras ERC y EH Bildu capitalizan la movilización en Cataluña y Euskadi.

El mito de la participación alta

Durante toda la tarde, la lectura dominante fue la clásica: cuando vota mucha gente, gana la izquierda. Así ocurrió en 1982, cuando el 79,97% de participación (el récord de la democracia) le dio a Felipe González 202 escaños, y en 2004. Pero la historia tenía letra chica: cinco de las seis victorias del PP llegaron con menos del 70% de participación, y una movilización masiva no tiene dueño fijo.

Esta vez, la regla se rompió. La ola de votantes empujó al bloque de la derecha, y lo hizo sobre todo a través de Vox.

Hay, además, una trampa en los avances. A las 18:00, la participación subía 15 puntos frente a 2023. Pero esa comparación estaba inflada: en julio de 2023 se votó en pleno verano, el voto por correo fue récord y los avances de la tarde no lo cuentan. Con el escrutinio avanzado, la subida real quedó en torno a 12 puntos.

Una persona ejerce su derecho al voto este domingo en un colegio electoral en San Sebastián. EFE/ Javier Etxezarreta Fuente: EFE Javier Etxezarreta

Madrid es el mejor ejemplo del espejismo. A las 18:00 aparecía con 19 puntos más que en 2023, la mayor subida del país. En el dato final, en cambio, las comunidades donde más creció la participación fueron el País Vasco, con 11,6 puntos; Baleares, con 10,4; y Cataluña, con 9,4.

Voto a voto: quién ganó y quién perdió

Los escaños cuentan una parte de la historia. Los votos absolutos cuentan la otra, y es la que explica quién se quedó con los votantes nuevos.

Partido Escaños 2023 Escaños 2026 Votos 2023 Votos 2026 % 2026 PP 137 132 8.160.837 7.968.617 32,43% PSOE 121 116 7.821.718 7.127.525 29,00% Vox 33 53 3.057.000 3.923.991 15,96% Frente Amplio y aliados, Sumar en 2023 31 13 3.044.996 1.494.277 6,53% ERC 7 11 466.020 723.619 3,16% EH Bildu 6 7 335.129 485.412 2,12% Junts 7 5 395.429 368.713 1,61% Adelante Andalucía 0 4 — 445.432 1,95% PNV 5 3 277.289 246.219 1,08% UPN 1 2 52.188 107.175 0,43% BNG 1 2 153.995 233.774 1,02% Coalición Canaria 1 2 116.363 en recuento —

Votos de 2026 de PP, PSOE, Vox y UPN con alrededor del 88% escrutado; el resto, con el 80,78%. Frente Amplio y aliados incluye a Compromís y a Comuns. Los votos de 2023 son el resultado definitivo.

La foto en votos absolutos es la clave del análisis. Vox ya suma casi 870.000 votos más que en 2023 con un 12% de papeletas todavía por contar. El PP está a menos de 200.000 votos de su cifra de hace tres años, con margen para superarla. El PSOE, en cambio, está casi 700.000 votos por debajo, pese a que votan millones de personas más.

El derrumbe más fuerte está a la izquierda de los socialistas. Frente Amplio, la coalición que este año reemplazó a Sumar en las listas, está muy lejos de los más de 3 millones de votos que Sumar reunió en 2023: se queda en torno a 1,5 millones y pasa de 31 a 13 diputados. Podemos, que se presentó por separado, se quedó fuera del Congreso.

Comunidad por comunidad: a quién votaban antes y a quién votan ahora

El mapa no se movió en bloque. En el interior y el sur, el voto nuevo fue a Vox. En Cataluña y Euskadi, sobre todo a la izquierda soberanista, aunque en Cataluña la derecha también creció. Y en casi todas partes hay un perdedor común: el espacio que en 2023 ocupó Sumar.

Cataluña: la movilización no fue para el PSC

Es la gran sorpresa de la noche. La participación catalana trepó al 77,25%, casi 12 puntos más que en 2023, y la lógica decía que esa movilización iba a premiar a los socialistas, como en 2023. No fue así.

Partido Escaños 2023 Escaños 2026 Votos 2023 Votos 2026 PSC 19 15 1.213.006 1.101.522 ERC 7 11 462.883 745.783 PP 6 9 469.117 620.702 Vox 2 5 273.023 405.731 Junts 7 5 392.634 378.813 Comuns 7 3 493.548 310.806

Con el 87,69% escrutado.

El PSC sigue primero, pero pierde cuatro diputados y más de 110.000 votos. El voto nuevo se repartió entre ERC, que gana unos 283.000 votos, y la derecha: el PP suma más de 150.000 y Vox, unos 133.000, con tres diputados más cada uno. Junts resiste en votos pero pierde dos escaños, y Comuns se desploma de 7 a 3.

País Vasco: EH Bildu rompe el empate

En 2023, Euskadi tuvo el reparto más igualado del país: el PSE-EE sacó 291.932 votos; el PNV, 277.289; y EH Bildu, 276.175. Cinco diputados para cada uno.

Ahora la participación roza el 79,5% y el empate se rompe. Con el 90% escrutado, EH Bildu es la fuerza más votada, con el 31,21% y seis diputados, uno más. El PSE-EE gana en escaños (siete, dos más) con el 27,63%. El PNV se hunde: pierde casi cinco puntos y se queda con tres diputados. El voto de Sumar, que en 2023 tuvo 128.234 papeletas y un escaño, prácticamente desaparece.

Madrid: el PP retiene, Vox crece

En 2023, el PP fue primero con 1.463.183 votos, el 40,54%, seguido por el PSOE, con el 27,83%; Sumar, con el 15,45%; y Vox, con el 14,02%.

El 29-N, con el 63% escrutado, el reparto apenas se altera en la cima: el PP mantiene el 40% y sube a 17 diputados, beneficiado también por el escaño extra que ahora elige Madrid. Vox gana dos puntos y un diputado, hasta 6. El PSOE baja dos puntos y conserva sus 10. El Frente Amplio cae tres puntos y pierde un escaño.

Andalucía: Vox engorda y la izquierda cambia de marca

En 2023, el PP obtuvo 25 diputados; el PSOE, 21; Vox, 9; y Sumar, 6. Con el 88% escrutado, el PP baja a 23, el PSOE a 19 y Vox sube a 14, cinco más. Frente Amplio no consigue ningún diputado en Andalucía, donde Sumar había sacado seis, y ese lugar lo ocupa Adelante Andalucía, que entra en el Congreso con cuatro diputados.

Sevilla resume el giro: con la participación en el 80%, diez puntos más que en 2023, el PSOE cae casi siete puntos, Vox gana más de tres y Adelante Andalucía supera el 14%.

Detalle de una mesa con las papeletas en un colegio electoral de Córdoba. EFE/Salas Fuente: EFE Salas

Comunitat Valenciana: el PSOE cede ante Vox

Con el 91% escrutado, el PP mantiene sus 13 diputados, el PSOE baja de 11 a 10 y Vox pasa de 5 a 7. Compromís, que en 2023 iba dentro de Sumar con 4 escaños, se queda en 3. En la provincia de Valencia, Vox sube más de cuatro puntos y el PSOE pierde más de cinco.

Las dos Castillas: el feudo de Vox

En Castilla-La Mancha, con más del 92% escrutado, el PP baja de 10 a 9 diputados, el PSOE de 8 a 7 y Vox sube de 3 a 5, su mayor crecimiento de estos comicios. En Castilla y León, el PP cede uno —de 18 a 17—, el PSOE mantiene 12 y Vox pasa de 1 a 2.

Galicia: la excepción

Es de las pocas comunidades donde Vox no pinta. El PP conserva sus 13 diputados, el PSOE sube de 7 a 8 y el BNG, de 1 a 2, a costa de los dos escaños que tenía Sumar.

Canarias: la última en cerrar

Canarias fue de las comunidades con menos participación en la tarde y su recuento llegó tarde. El dato más claro es el de Coalición Canaria, que pasa de uno a dos diputados. En Las Palmas, el último escaño se disputó voto a voto entre Vox y el PP.

¿Hay giro ideológico?

Sí, pero no es un terremoto. El bloque de PP, Vox y UPN pasa de 171 a 187 diputados y su porcentaje de voto sube algo más de tres puntos, del 45,6% al 48,8%.

El cambio de fondo está dentro de cada bloque. En la derecha, el centro de gravedad se corre hacia Vox, que gana 20 diputados mientras el PP pierde cinco. Feijoó tiene la llave de la Moncloa, pero la cerradura la controla Abascal.

En la izquierda, el PSOE resiste en escaños pero no retiene a sus votantes, y sus socios se desfondan: Frente Amplio y sus aliados suman 18 diputados menos de los que Sumar obtuvo en 2023. Los únicos que capitalizan la movilización en ese lado del tablero son los partidos territoriales de izquierda: ERC, EH Bildu, el BNG y Adelante Andalucía.

La participación en las generales, de 1982 a hoy

El 29-N se sitúa entre las elecciones más concurridas de la democracia, muy por encima de las últimas convocatorias.

Elección Participación Partido ganador 29 de noviembre de 2026, provisional 78,89% PP 23 de julio de 2023 66,59% PP 10 de noviembre de 2019 66,23% PSOE 28 de abril de 2019 71,76% PSOE 22 de junio de 1986 70,49% PSOE 28 de octubre de 1982 79,97% PSOE

Lo que viene

El escrutinio de esta noche es provisional. El voto de los residentes en el extranjero se suma en los próximos días y puede mover algún escaño ajustado, como ya ocurrió en Madrid en 2023.

La aritmética, sin embargo, parece cerrada. Las Cortes deben constituirse en los 25 días siguientes a la votación y el bloque de la derecha llega con los números para una investidura en primera votación. La incertidumbre ya no está en las urnas, sino en la negociación entre Feijoó y Abascal.