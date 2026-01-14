Desde una pequeña oficina junto a la ría de Bilbao hasta convertirse en una de las principales entidades financieras del mundo, la historia de BBVA es también la historia del sistema bancario español. Lo que hoy parecen cuatro letras modernas en una app esconden más de 160 años de evolución, fusiones y visión internacional.

Un banco con licencia para emitir billetes

El Banco de Bilbao fue fundado el 28 de mayo de 1857, por iniciativa de un grupo de comerciantes e industriales vascos que buscaban dinamizar la economía local.

Fue el primer banco privado en obtener la autorización para emitir billetes en España, privilegio que mantuvo hasta 1874. En 1878, tras perder esa función, se convirtió en una entidad comercial con fuerte foco en financiación industrial y expansión regional.

Por su parte, el Banco de Vizcaya se fundó en 1901, también en el País Vasco, y durante el siglo XX se consolidó como otro de los pilares del sistema financiero del norte de España.

Ambos bancos jugaron un papel fundamental en el desarrollo económico vasco e incluso sobrevivieron a la Guerra Civil española y al periodo franquista sin ser nacionalizados.

Qué significa la sigla BBVA: pocos saben el verdadero origen de estas cuatro letras. (Imagen: archivo)

BBVA, de la fusión al nombre actual

La historia moderna comienza en 1988, cuando el Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya se fusionaron para dar origen al Banco Bilbao Vizcaya (BBV), un movimiento clave dentro de un proceso más amplio de consolidación bancaria en España. Pero la transformación más profunda llegaría en 1999, cuando BBV se fusionó con Argentaria, un grupo de entidades financieras públicas nacidas en los años 90 tras la reordenación de la banca estatal.

Argentaria integraba al Banco Exterior de España, la Caja Postal, el Banco Hipotecario y otras entidades públicas que habían sido privatizadas. La unión con BBV dio lugar a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., que desde entonces opera bajo el nombre simplificado BBVA.

Según explicó la entidad, la adopción de estas siglas fue parte de una estrategia para construir una marca fuerte, reconocible y homogénea en todos los países donde opera.

Un modelo de banco global y digital

Desde los años 2000, BBVA emprendió una agresiva expansión internacional. Compró bancos en América latina (como Bancomer en México, Provincial en Venezuela y Banco Francés en Argentina), en Estados Unidos (Compass) y en Turquía (Garanti Bank).

Esta expansión vino acompañada de una transformación tecnológica: fue el primer banco español en lanzar servicios de banca móvil y uno de los pioneros en el uso de inteligencia artificial aplicada al análisis financiero.

A finales de 2024, el 75% de los clientes se relacionan con BBVA principalmente desde el móvil, y dos de cada tres nuevos clientes (66%) llegaron mediante canales digitales, según datos del último informe trimestral de la entidad.

Además, BBVA se ha posicionado como uno de los bancos más activos en finanzas sostenibles, con emisiones de bonos verdes, créditos ligados a objetivos ambientales y herramientas de cálculo de huella de carbono para sus clientes.

Qué significa la sigla BBVA: pocos saben el verdadero origen de estas cuatro letras. (Imagen: archivo)

Línea de tiempo: el origen de BBVA en 6 pasos