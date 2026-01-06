Aumento confirmado para los jubilados | CaixaBank adelanta la fecha de cobro de las pensiones en enero de 2026.

Empezó un nuevo año y, como es costumbre, la Seguridad Social trae una buena noticia para miles de jubilados y pensionistas españoles. Uno de los bancos más queridos por los ciudadanos ha reforzado su compromiso con ellos una vez más, al adelantarles el pago de las pensiones para así brindarles una mayor tranquilidad económica.

Se trata de CaixaBank, el grupo financiero líder en España que ofrece productos y servicios para particulares y empresas, con una fuerte presencia nacional e internacional, y una red extensa de oficinas y cajeros.

La entidad bancaria será una de las primeras en abonar la paga correspondiente a las pensiones en enero de 2026. ¿Cuándo cobro? Fuente: Shutterstock Shutterstock

En diciembre de 2025, la Seguridad Social destinó una suma récord de 13.750,1 millones de euros para abonar las pensiones contributivas. Esta cifra representa un 5,98% más que la registrada en el mismo mes del año anterior. El desembolso cubrió un total de 10.434.856 pensiones a más de 9,4 millones de beneficiarios

CaixaBank adelanta la fecha de cobro de las pensiones en enero de 2026

Este adelanto les asegura a los mayores de edad un acceso temprano a los recursos que necesitan para cubrir sus necesidades diarias.

El hecho de que muchos bancos ingresan la pensión el día 25 de cada mes ha propagado la falsa creencia de que la Seguridad Social paga las pensiones ese día. No obstante, lo que hacen algunos bancos es adelantar el pago. Es decir, como ya saben qué clientes cobran una pensión y cuál es su importe, la anticipan unos días.

Aun así, desde HelpMyCash aclaran que los bancos no tienen ninguna obligación de ingresar la pensión antes del primer día hábil de cada mes, que es cuando paga la Seguridad Social las pensiones.

En esta ocasión, CaixaBank ha decidido adelantar el pago de la mensualidad al sábado, 24 de enero con el fin de que sus clientes pensionistas reciban sus ingresos un día antes de lo habitual.

Cuándo pagan los bancos las pensiones de enero

Respecto al calendario de pagos, en general el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) abona las pensiones a mes vencido.

Aún así, como explican desde el comparador financiero, la mayoría de los bancos ingresa los pagos alrededor del día 25 de cada mes con el objetivo de adelantar el dinero a los beneficiarios.

Las fechas confirmadas por los bancos son:

Bankinter: 22 de enero

Banco Sabadell: 23 de enero

Banco Santander: 23 de enero

Ibercaja: 23 de enero

ING: 25 de enero

BBVA: 25 de enero

Abanca: 26 de enero

Laboral Kutxa: 26 de enero

Gasto en pensiones

El gasto total de pensiones en España fue de 13.750,09millones de euros en diciembre de 2025, lo que supone un aumento del5,98% con respecto al mismo mes del año pasado.

Las pensiones de jubilación suponen el mayor gasto, acumulando 10.054,13 millones de euros por encima de las pensiones de viudedad (2202,92millones de euros), incapacidad permanente (1278,66millones), orfandad (177,67millones) y las de favor familiar (36,72millones).