Ni 65 años ni 67 | Esta será la nueva edad de jubilación para poder retirarse con el 100% de la pensión.

Desde este 1 de enero, los trabajadores en España que quieran jubilarse con el 100% de la pensión tendrán que tener 66 años y diez meses cumplidos, en el que será el último paso del periodo de transición iniciado en 2013 para alcanzar los 67 años como edad legal ordinaria.

La reforma aprobada en 2011 estableció un periodo transitorio desde 2013 hasta 2027 para elevar la edad de jubilación, según consta en la siguiente tabla, en la que también se especifican los años que hay que tener cotizados para poder seguir jubilándose a los 65 años sin reducción en la pensión.

Desde 2013 y hasta 2027 la edad ordinaria de jubilación ha ido subiendo progresivamente desde los 65 a los 67 años. Más detalles, a continuación. Fuente: Shutterstock Miguel AF

Año Edad legal Para jubilarse a los 65 años 2013 65 años y 1 mes 35 años y 3 meses o más 2014 65 años y 2 meses 35 años y 6 meses o más 2015 65 años y 3 meses 35 años y 9 meses o más 2016 65 años y 4 meses 36 o más años 2017 65 años y 5 meses 36 años y 3 meses o más 2018 65 años y 6 meses 36 años y 6 meses o más 2019 65 años y 8 meses 36 años y 9 meses o más 2020 65 años y 10 meses 37 o más años 2021 66 años 37 años y 3 meses o más 2022 66 años y 2 meses 37 años y 6 meses o más 2023 66 años y 4 meses 37 años y 9 meses o más 2024 66 años y 6 meses 38 o más años 2025 66 años y 8 meses 38 años y 3 meses o más 2026 66 años y 10 meses 38 años y 3 meses o más 2027 67 años 38 años y 6 meses o más

Además de esto, este año será el primero que comience a desplegarse el “régimen dual” para el periodo de cómputo sobre el que se calcula la pensión, introducido en la última reforma de pensiones diseñada por el ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.

Este cambio permitirá, al final del periodo en 2037, elegir entre dos opciones para calcular la pensión: o los 29 últimos años de carrera, descartando los 24 peores meses (2 años) o el periodo de cómputo actual (25 últimos años).

La implantación del nuevo sistema se hace de forma progresiva durante 12 años empezando por este 2026, cuando se podrá calcular con los últimos 304 meses cotizados (25,33 años), de los que podrán descartarse dos meses, o seguir optando por los 25 años vigentes.

Subida de la base máxima y las cotizaciones

El año 2026 se estrena también con una nueva subida de la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que pasa del 0,8% al 0,9%, de los que el 0,75 corresponderá a la empresa y el 0,15 al trabajador.

Esta sobrecotización busca elevar ingresos para hacer frente al mayor gasto que implicarán las jubilaciones de la generación del ‘baby boom’. El objetivo es llegar al 1,2% en 2029 para mantenerse así hasta 2050.

En cuanto a la “cuota de solidaridad”, otra sobrecotización para los salarios más elevados que entró por primera vez en vigor en 2025, implicará abonar este año un recargo de entre 1,15% y 1,46%.

Por otro lado, la base máxima para 2026 ha quedado fijada en 5101,2 euros mensuales mientras que la pensión inicial contributiva máxima será de 3359,6 euros al mes.

Fuente: EFE