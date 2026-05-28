Este jueves, 28 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK)se negocian a 11,41 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 203.208. Esta cifra refleja una variación del -0,09% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Caixabank SA mostró volatilidad: comenzó con alternancia de caídas y recuperaciones, encadenó cuatro sesiones alcistas en la parte media y cerró con tres descensos seguidos, dejando un sesgo bajista a corto plazo pese al equilibrio entre días positivos y negativos.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de CaixaBank se ha situado en un 19.94%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 24.38%. Dado que 19.94% es menor que 24.38%, se puede concluir que su comportamiento en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones registradas durante el último año.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,7 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios y antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, cifra que se obtiene al restar todos sus gastos del fondo de inversión.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es un grupo financiero español que cotiza en el Ibex 35; su sede social está en Valencia. Se dedica a la banca y ofrece productos y servicios financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos de inversión y seguros.

Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, seguros (VidaCaixa), gestión de activos (CaixaBank AM) y medios de pago. Datos de interés: tras su fusión con Bankia en 2021 es uno de los mayores bancos de España por activos y clientes, con amplia red de oficinas y canales digitales; cotiza con el ticker CABK.