Este miércoles, 27 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK)se negocian a 11,6 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 220.890. Esta cifra refleja una variación del 0,26% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Caixabank SA mostró una tendencia claramente alcista: 7 jornadas de avance y 3 de retroceso, con inicio errático, una racha de cuatro subidas consecutivas en la parte media, leve corrección y cierre al alza.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de CaixaBank se sitúa en 19.18%, mientras que su volatilidad anual ha alcanzado un 24.38%. Dado que el 19.18% es menor que el 24.38%, se puede concluir que el comportamiento de CaixaBank en la última semana es mucho más estable en comparación con su volatilidad durante el último año.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,7 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios y antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, cifra que se obtiene al restar todos sus gastos del fondo de inversión.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es un grupo financiero español que cotiza en el Ibex 35; su sede social está en Valencia. Se dedica a la banca y ofrece productos y servicios financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos de inversión y seguros.

Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, seguros (VidaCaixa), gestión de activos (CaixaBank AM) y medios de pago. Datos de interés: tras su fusión con Bankia en 2021 es uno de los mayores bancos de España por activos y clientes, con amplia red de oficinas y canales digitales; cotiza con el ticker CABK.