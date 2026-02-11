Los españoles que reciben una pensión no contributiva por incapacidad o jubilación deben presentar documentos importantes, como la declaración anual de ingresos, antes del 31 de marzo. Si no lo hacen, podrían perder permanentemente la pensión o sufrir una suspensión temporal de los pagos. Para aquellos que residen fuera de España, es obligatorio enviar un certificado de “Fe de vida” durante el primer trimestre del año. La falta de este documento podría resultar en la suspensión temporal de la pensión. Además, cualquier cambio en la dirección, situación personal o económica debe ser informado a la entidad gestora de la pensión dentro de los 30 días posteriores al cambio. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha lanzado una nueva aplicación llamada VIVESS, que permite a los pensionistas que viven fuera de España validar su supervivencia de manera fácil y rápida desde su móvil. Esta app está disponible para dispositivos Android e iOS y puede descargarse gratuitamente desde Google Play. Aunque no presentar la documentación no implica la pérdida definitiva de la pensión de forma automática, sí puede provocar una suspensión temporal de los pagos. Si se produce esa suspensión, el pensionista dispone de 90 días para entregar los documentos exigidos y recuperar las cantidades pendientes. Actuar con rapidez es fundamental para evitar demoras y asegurar la reactivación del cobro sin mayores complicaciones. Para prevenir cualquier interrupción, resulta imprescindible presentar toda la documentación requerida antes del 31 de marzo. Si bien la suspensión no es permanente, cumplir los plazos es clave para garantizar la continuidad de la pensión sin contratiempos. A continuación, te mostramos los pasos para utilizar la app VIVESS y registrar tu Fe de vida de manera segura: Descargar la app desde Google Play o App Store.Identificación: abre la app y selecciona tu país de residencia. Ingresa tus datos personales, como la fecha de nacimiento y sexo. Luego, utiliza tu DNI o Cl@ve Permanente para autenticarte.Registrar tu Fe de vida: muestra tu documento de identidad (frontal y reverso) en el recuadro de la app y sonríe para facilitar la identificación facial. Después, firma el documento en la app y sonríe nuevamente para completar el proceso.Confirmación instantánea: la validación se realiza al instante, y el documento firmado se envía automáticamente al INSS. Recibirás un justificante en la app, que podrás descargar de inmediato.