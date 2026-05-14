La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este jueves, 14 de mayo de 2026 en España es de 1,72 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 2,7%. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto sugiere un aumento en la demanda y confianza en el Ripple, lo que podría indicar un potencial crecimiento continuo en su valor. La cotización de Ripple muestra un repunte de corto plazo con un cambio semanal del 3.32%, pero en el horizonte anual registra una variación del -47.27%, lo que implica una rentabilidad acumulada claramente negativa. Este contraste sugiere alta volatilidad: la mejora reciente no compensa las pérdidas del último año y el desempeño a largo plazo sigue siendo débil. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 35.95%, lo que es menor que su volatilidad anual del 56.21%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.