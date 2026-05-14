La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este jueves, 14 de mayo de 2026 en España es de 2.695,5 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 1,74%. El precio de Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que 1 es positivo. Esto indica un crecimiento en su valor en comparación con los días anteriores. La tendencia sugiere un aumento de confianza en ambos activos, lo que podría atraer más inversores y fomentar un interés creciente en el mercado. En la última semana, la cotización de Ethereum registró un leve descenso del -0.4%, lo que sugiere estabilidad relativa a corto plazo; sin embargo, en el último año acumuló una caída significativa del -46.22%. Esta evolución se traduce en una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la inversión a largo plazo, evidenciando presión bajista y volatilidad, pese a movimientos recientes más moderados. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum ha sido del 30.25%, lo que es menor que su volatilidad anual del 58.09%, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.