Andalucía celebrará las decimoterceras elecciones regionales este domingo 17 de mayo, en donde se elegirán a 109 diputados, los representantes, en el Parlamento de Andalucía, la Cámara autonómica ubicada en el Hospital de las Cinco Llagas. Por este motivo, el Decreto del Presidente 2/2026 que fue publicado en el BOJA el pasado 24 de marzo, indica que la campaña electoral se realizará entre el 1 y el 15 de mayo. Por esta razón, los principales partidos ya adelantaron cómo cerrarán esta etapa para el viernes. El Partido Popular pondrá fin a su campaña electoral de cara a las elecciones del 17 de mayo este viernes en Málaga. Según indicaron desde la formación, el acto principal se celebrará en el paseo Antonio Banderas de la capital de la Costa del Sol. Allí estará presente el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, quien encabezará el cierre junto a dirigentes del partido. Por su parte, el PSOE finalizará la campaña en Sevilla. La candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, protagonizará el evento en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes). El acto contará también con la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y está previsto que comience a las 18:00 horas. El candidato de Vox, Manuel Gavira, también opta por Sevilla para su cierre de campaña. En su caso, el acto tendrá lugar en la plaza Virgen de los Reyes y dará inicio a las 20:00 horas, en un encuentro abierto para reunir a afiliados y simpatizantes. Antonio Maíllo, cabeza de lista de Por Andalucía, celebrará el acto final en la plaza Alcalde Horacio Hermoso de Sevilla. El evento está programado para comenzar a las 19:30 horas, en la recta final de la jornada. Finalmente, el candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, clausurará la campaña en la Alameda de Hércules, también en Sevilla. El acto se desarrollará a partir de las 19:30 horas, sumándose así al conjunto de eventos que tendrán lugar en la capital andaluza.