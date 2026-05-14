Este jueves, 14 de mayo de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 95.190,42 euros, cifra que refleja una variación del 2,31% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha evolucionado de forma positiva en los últimos días, evidenciada por el dato 1. Esto sugiere que ambos activos han experimentado un aumento en su valor, lo que podría indicar un interés creciente en el mercado. En la última semana, Bitcoin registró un avance del 1.19%, señalando un leve repunte de corto plazo; sin embargo, en el último año acumula una variación del -26.27%, lo que implica una rentabilidad negativa en ese periodo y evidencia la volatilidad del activo pese a rebotes puntuales. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana fue del 27.69%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 35.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.