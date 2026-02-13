La desaparición de arena en las playas del sur de Menorca ya es una realidad tras los últimos temporales. Según la información oficial, “Los últimos temporales han hecho desaparecer casi toda la arena de las playas más conocidas de gran parte de la costa sur de Menorca”. La desaparición de arena afecta a enclaves emblemáticos y genera preocupación institucional. Se produce a apenas semanas del inicio de la temporada turística, lo que incrementa la inquietud en la isla. La desaparición de arena no es puntual. El fenómeno se repite en varios puntos del litoral y coincide con nuevos avisos meteorológicos que mantienen en alerta a la población. La intensidad del temporal ha sido determinante. “La intensidad del viento y el empuje de las olas han arrasado por completo los arenales de Binigaus, Sant Tomàs y Sant Adeodat (en el municipio de Es Migjorn Gran), así como el primer tramo de la playa de Son Bou (Alaior), la más larga de Menorca”. El impacto no se limita a zonas aisladas. En el resto de Son Bou, “en el resto de sus casi dos kilómetros y medio se ha quedado apenas con un tercio de su sistema dunar”. La desaparición de arena altera el equilibrio natural y afecta al paisaje costero. La perdida de arena se produce tras varios episodios de fuerte viento y oleaje. Las playas del sur de Menorca muestran ahora un aspecto radicalmente distinto al habitual. La reducción de los arenales ya tiene consecuencias políticas. “Esta significativa reducción de los arenales ha motivado la preocupación de los respectivos ayuntamientos, a apenas un par de meses para el inicio oficial de la temporada turística”. La desaparición de arena obliga a actuar con rapidez. “Las brigadas del servicio de limpieza de playas ya han empezado a actuar este viernes en las calas de Es Migjorn Gran, donde retiran las piedras y guijarros a la espera de que Costas repare las pasarelas e instalaciones de acceso y salvamento”. El calendario turístico añade presión. La desaparición de arena coincide con la preparación de servicios, accesos y dispositivos de salvamento de cara al verano. La situación podría empeorar en las próximas horas. “A las 18 horas de esta tarde Menorca vuelve a entrar en alerta meteorológica por aviso de olas de entre 6 y 8 metros y vientos de hasta 70 kilómetros por hora”. El transporte marítimo también se ve afectado. “Las adversas condiciones meteorológicas previstas para este fin de semana han obligado a la naviera Baleària a cancelar todos sus trayectos marítimos entre los puertos de Ciutadella (Menorca), Alcudia (Mallorca) y Barcelona tanto de este viernes como del sábado”. La desaparición de arena en las playas del sur de Menorca se produce así en un contexto de inestabilidad atmosférica persistente. Las autoridades mantienen la vigilancia ante nuevos episodios de fuerte oleaje en el Mediterráneo. Con información de EFE.