La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este jueves, 14 de mayo de 2026 en España es de 508,68 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -0,12%. En los últimos cuatro días, el precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva respecto al euro. La tendencia ascendente sugiere un aumento en la confianza de los inversores. En la última semana, Bitcoin Cash cayó -3.73%, prolongando una tendencia bajista que en el último año suma -25.65%; esta evolución se traduce en una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la criptomoneda en ambos horizontes, evidenciando debilidad reciente y pérdidas acumuladas a 12 meses. La volatilidad de Bitcoin Cash en la última semana ha sido del 31.93%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 52.22%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 491,9 euros.