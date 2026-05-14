El ingreso real per cápita es uno de los datos que mejor permite medir si el crecimiento llega al bolsillo de los hogares. No habla solo del tamaño de la economía, sino del dinero disponible después de descontar impuestos y ajustar el efecto de los precios. En España, ese indicador cerró 2025 con una subida del 1,5%, casi el doble que el promedio de la OCDE, que avanzó un 0,8% en el conjunto del año. El dato fue difundido tras la publicación de las cifras del cuarto trimestre y fue utilizado por el Gobierno para defender la mejora de la renta real disponible de los hogares. Los ingresos reales por habitante aumentaron un 1,5% en España en 2025, frente al 0,8% registrado por el conjunto de la OCDE en el mismo periodo. En el cuarto trimestre, la organización informó que la renta real disponible per cápita del área avanzó un 0,7%, por encima del crecimiento del PIB real per cápita, que fue del 0,2%. El informe explica la diferencia entre ambas mediciones. El PIB refleja la actividad económica total, mientras que el ingreso de los hogares mide los recursos que quedan disponibles para gastar o ahorrar. Ese matiz es importante: una economía puede crecer, pero el dato que mira el ciudadano es otro, más directo y más sensible al coste de vida. En el caso español, el resultado aparece entre los más altos de los países con datos disponibles. Según el cable aportado para esta nota, España tuvo el octavo mayor incremento entre veinte miembros de la organización. Solo quedó por detrás de Polonia, Países Bajos, Chile, Australia, Portugal, Dinamarca y Grecia. El ingreso real per cápita incluye salarios, rentas inmobiliarias y financieras, prestaciones sociales y otros recursos de las familias. Después se descuentan los impuestos para obtener el dinero disponible. Por eso, cuando el indicador sube en términos reales, significa que los hogares ganan margen una vez descontada la inflación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebró el dato en su cuenta de X y lo vinculó con la evolución posterior a la pandemia. Según escribió, “desde el fin de la pandemia, la renta real disponible de los hogares españoles ha crecido un 8,3 %. Más del doble que en Francia. El triple que en Italia. Diez veces más que en Alemania”. También añadió: “Solo en el último año, la renta real creció en nuestro país casi el doble que la del promedio de la OCDE”. La comparación europea favorece a España en este indicador. El crecimiento de 2025 fue superior al de Estados Unidos, que avanzó un 1,2%, al de Italia, con un 0,8%, al de Reino Unido, con un 0,7%, y al de Francia, con un 0,2%. En cambio, Finlandia y Austria registraron caídas en sus ingresos reales por habitante. El dato llega en un contexto en el que España sostiene mejores registros que la media de la organización desde el golpe inicial de la pandemia. En 2020, la renta disponible española cayó un 2,8%, mientras que en el conjunto de la OCDE aumentó un 3,3%. Después, la evolución fue cambiando: España creció un 2,7% en 2021, cayó un 2,1% en 2022 por el impacto de la inflación energética, remontó un 3,5% en 2023 y avanzó un 3,1% en 2024. La lectura oficial encaja con otros diagnósticos recientes. En su informe económico sobre España, la OCDE señaló que la actividad se mantuvo fuerte en 2025, apoyada en la demanda interna, un mercado laboral sólido, ganancias reales de ingresos y una inflación más contenida. También proyectó una moderación gradual del crecimiento, con el consumo privado todavía sostenido por esa mejora de la renta. Aun así, el avance del ingreso real per cápita no elimina todas las tensiones. El encarecimiento de la vivienda, el precio de los alimentos y la desigualdad entre hogares siguen marcando la percepción diaria de muchas familias. La cifra mejora la foto macroeconómica, pero su efecto real depende de cómo se distribuya esa renta, de cuánto pese el alquiler o la hipoteca y de si los salarios mantienen el pulso frente al coste de vida. Por eso, el dato ofrece una señal favorable, pero también abre una pregunta política de fondo: si la renta real disponible crece más que en otros países, el desafío será convertir esa ventaja estadística en una mejora visible para más hogares. Ahí se jugará buena parte del debate económico de 2026.