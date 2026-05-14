Este jueves, 14 de mayo de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 67,9 euros, cifra que refleja una variación del 1,57% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días. Esto indica un aumento en el valor de ambos activos, sugiriendo un fortalecimiento del Litecoin en relación con el euro. Esta tendencia puede reflejar un aumento en la demanda de Litecoin o un fortalecimiento del mercado de criptomonedas en general. En la última semana, la cotización de Litecoin mostró una variación de -0.61%, mientras que en el último año acumula un descenso de -47.58%. Esta evolución refleja debilidad sostenida y una rentabilidad negativa en el horizonte anual, pese a la corrección semanal moderada, lo que señala un desempeño global desfavorable para los inversores en el periodo analizado. La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 37.10%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 53.74%, lo que indica que su comportamiento en el último período ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.