Este viernes, 15 de mayo de 2026, el precio medio de la energía en España alcanzará los 38.82 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -2.718 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). A lo largo del viernes, 15 de mayo de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se localizarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 94,8 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -0,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: