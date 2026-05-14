El cierre del colegio Montessori Village de Alcalá de Henares generó una profunda conmoción en el sector educativo privado de la Comunidad de Madrid, lo cual trajo graves consecuencias a la región. Este centro, uno de los más reconocidos por su enfoque bilingüe y metodología Montessori, echó el cierre definitivo en enero de 2026. De esta manera, dejó a más de 50 alumnos sin clases a mitad de curso y a familias, profesores y proveedores sumidos en la incertidumbre económica. El colegio, especializado en educación para niños de 0 a 12 años, operaba bajo la empresa gestora Alcalá de Henares Education Group SL, vinculada al grupo Seed Education. Justamente, esta sociedad presentó un concurso voluntario de acreedores en octubre de 2025 y entró en liquidación en diciembre, solo unas semanas antes del cierre definitivo del centro. Las familias afectadas denuncian que pagaron matrículas, mensualidades y materiales completos del curso sin ser informadas con antelación de la gravedad de la situación. Muchas no supieron de los problemas hasta diciembre, lo que ha generado además incertidumbre sobre las ayudas públicas de educación infantil correspondientes al primer trimestre. El nombre que aparece como principal responsable es Diego Jesús Guerrero Cruces (también referido como Diego J. Guerrero), de 58 años, vinculado a las marcas Montessori Village, Seed Education y Scientia. Según la investigación de El Mundo recogida por distintos medios, este empresario habría utilizado presuntamente una red de testaferros, intermediarios y personas de confianza para desarrollar sus negocios educativos e intentar eludir responsabilidades en caso de impagos y conflictos societarios. El patrón denunciado es repetitivo: adquisición de colegios con problemas financieros o proyectos en crecimiento, captación de inversión privada, operación inicial aparentemente normal y, posteriormente, retrasos en nóminas, impagos a proveedores, deudas con la Seguridad Social y, finalmente, concursos de acreedores que culminan en el cierre de los centros. El caso de Alcalá de Henares ha encendido las alarmas sobre la viabilidad económica de otros centros vinculados al mismo entramado empresarial en la región. Fuentes del sector educativo alertan de posibles dificultades en: Además, se mencionan cierres previos como Scientia San Sebastián en Getafe y otros centros en País Vasco y Cataluña. En total, se habla de al menos ocho colegios privados (muchos bajo metodología Montessori u otros métodos alternativos) que han cerrado en los últimos años, dejando pérdidas económicas a familias, inversores, maestros y proveedores.