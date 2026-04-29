Un descubrimiento paleontológico sin igual ha conmocionado el ámbito científico: en España se halló una nueva especie de un fósil de dimensiones colosales, desconocido hasta la fecha, que data de más de 100 millones de años. Este singular hallazgo, acontecido en el yacimiento de ámbar de El Soplao, en Cantabria, revela una avispa del género Cretevania, que pertenece al grupo de las avispas evánidas, presentando características morfológicas excepcionales que la elevan al rango de un verdadero tesoro científico. La especie, denominada Cretevania orgonomecorum, habitó durante el Cretácico, hace aproximadamente 105 millones de años. Su considerable tamaño y la singularidad de su estructura de antenas y venación alar son aspectos realmente sorprendentes. Se trata de una inclusión fósil preservada en ámbar, un material que permitió mantener intactos detalles sumamente delicados, tales como la venación de sus alas y la configuración de sus antenas. Estos rasgos distintivos no solo separan a esta avispa de cualquier otra conocida, sino que también ofrecen nuevos caracteres diagnósticos que serán de utilidad para delimitar especies en futuras investigaciones paleontológicas. El yacimiento de El Soplao, en Cantabria, se erige como uno de los lugares más relevantes en España para la investigación sobre ámbar fósil. Con más de 15.000 inclusiones documentadas y aproximadamente 30 especies previamente descritas, este sitio se convierte en un referente internacional en el campo de la paleontología de insectos del Cretácico. El descubrimiento no solo valida la excepcional riqueza paleontológica del ámbar español, sino que también subraya su importancia como fuente primordial de información acerca de la diversidad de insectos en un período fundamental de la historia de la Tierra. El descubrimiento ha sido posible gracias a un equipo internacional de investigadores que incluye especialistas del IGME-CSIC (Instituto Geológico y Minero de España), la Universidad de Barcelona, la Academia de Ciencias de China, el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford y la Universidad de Valencia. La investigación, publicada en la prestigiosa revista científica Palaeoentomology, ha contado con el apoyo financiero del Gobierno de Cantabria, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Generalitat Valenciana. Luis Martínez Abad, consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, destacó que “el ámbar de El Soplao es una gran fuente de información científica” y posiciona al yacimiento como uno de los más destacados a nivel global. Según Enrique Peñalver, investigador del IGME-CSIC, este hallazgo “amplía nuestro conocimiento sobre la evolución de las avispas evánidas”. Además, el grupo al que pertenece esta nueva especie podría actuar como “fósil guía” para datar depósitos cretácicos en otras partes del mundo, dada su amplia distribución y diversidad en el registro fósil.