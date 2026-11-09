Por orden de la DGT, podrán retirar el carnet de conducir a quienes acumulen infracciones graves por exceso de velocidad y pierdan todos los puntos del permiso

La Dirección General de Tráfico (DGT) puede retirar el carnet de conducir a quienes acumulen infracciones graves o muy graves por exceso de velocidad hasta agotar todos los puntos del permiso. Esta medida está contemplada en el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 6/2015, que regula la pérdida de vigencia de las autorizaciones para conducir en España.

La normativa establece que los conductores que lleguen a cero puntos deberán afrontar un procedimiento administrativo que puede terminar con la retirada del permiso. Sin embargo, la pérdida del carnet no es automática tras cometer una infracción, ya que Tráfico debe notificar la resolución correspondiente antes de que la prohibición de conducir tenga efecto.

El sistema del carnet por puntos, vigente desde 2006, establece un saldo inicial de 12 puntos para la mayoría de los conductores, mientras que los noveles comienzan con ocho. Las infracciones por exceso de velocidad pueden suponer multas económicas y la retirada de entre dos y seis puntos, según la gravedad de la conducta y los límites establecidos para cada vía.

¿Cuándo puede retirar la DGT el carnet de conducir por exceso de velocidad?

El artículo 71.1 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece que la Jefatura Central de Tráfico declarará la pérdida de vigencia del permiso cuando su titular haya agotado la totalidad de los puntos asignados. La disposición se aplica tanto a las infracciones reiteradas por exceso de velocidad como a otras conductas que conlleven la pérdida de puntos.

Esta medida está contemplada en el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 6/2015, que regula la pérdida de vigencia de las autorizaciones para conducir en España. Shutterstock

De acuerdo con el anexo IV de la misma ley, las sanciones por superar los límites de velocidad pueden alcanzar los 600 euros y la retirada de seis puntos. No obstante, algunos excesos de velocidad se sancionan únicamente con multas económicas, sin pérdida de puntos, por lo que no todas las infracciones contribuyen al agotamiento del saldo.

Una vez que el conductor pierde todos sus puntos, la DGT inicia el procedimiento para declarar la pérdida de vigencia del permiso.

El interesado tiene derecho a presentar alegaciones y, si finalmente recibe la resolución, deberá entregar su carnet en una Jefatura u Oficina de Tráfico. La retirada afecta a todas las clases de permiso de las que sea titular.

¿Cómo recuperar el carnet de conducir después de perder todos los puntos?

Los conductores que pierdan la vigencia del permiso por agotar su saldo de puntos deberán cumplir una serie de requisitos para obtener una nueva autorización. El artículo 71 de la Ley de Tráfico establece un plazo mínimo de seis meses sin poder obtener otro carnet, que se reduce a tres meses para los conductores profesionales.

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Además, será obligatorio superar un curso de sensibilización y reeducación vial y aprobar una prueba teórica sobre los conocimientos adquiridos. El nuevo permiso tendrá un saldo inicial de ocho puntos. En caso de una segunda pérdida de vigencia por agotamiento de puntos dentro de los tres años siguientes a la obtención del nuevo carnet, los plazos de espera aumentan a doce meses, o seis para los profesionales.

Los conductores pueden realizar cursos de sensibilización vial para recuperar hasta seis puntos, con las limitaciones de frecuencia establecidas por la normativa. Asimismo, quienes permanezcan dos años sin sanciones firmes que impliquen pérdida de puntos podrán recuperar su saldo inicial de doce puntos