En el extremo norte de Noruega existe una ciudad donde el suelo congelado condiciona incluso qué ocurre después de la muerte. Longyearbyen, el principal asentamiento de Svalbard, se encuentra en un territorio dominado por el permafrost, una capa de suelo que permanece congelada durante todo el año, el mismo fenómeno que protege a la bóveda global de semillas del archipiélago y que, con el calentamiento, genera otros problemas en distintas partes del mundo.

De ahí surgió una de las historias más repetidas sobre este lugar, según la cual en Longyearbyen estaría prohibido morir. No es cierto: la propia Visit Svalbard, la web oficial de turismo del archipiélago, responde que se trata de un mito urbano. Lo que sí existe es una regulación muy particular sobre los entierros: los ataúdes no están permitidos en Svalbard, mientras que las personas que residían allí al momento de su muerte tienen derecho a un entierro en urna en el cementerio de Longyearbyen.

El suelo congelado que cambió la manera de enterrar a los muertos

La explicación está en las características del terreno. Según Visit Svalbard, el permafrost afecta la descomposición de los cuerpos y, además, los ciclos de congelamiento y descongelamiento pueden hacer que los ataúdes enterrados sean empujados lentamente hacia la superficie. Por esa razón, la normativa no admite los entierros en ataúd, mientras que sí contempla los entierros en urna para determinados residentes.

El Gobierno de Noruega recoge la misma lógica en su documento sobre el cementerio de Longyearbyen: indica que no se permiten las tumbas en ataúd en Svalbard, que las tumbas de urna sí están permitidas y que el hielo del suelo puede empujar hacia arriba lo que se entierra.

El cementerio tiene además una particularidad: según la Gobernación de Svalbard, las tumbas y lápidas están siempre protegidas por la legislación de patrimonio cultural, independientemente de su antigüedad. Además, todos los monumentos culturales protegidos automáticamente tienen una zona de protección de 100 metros a su alrededor, donde rigen las mismas normas de conservación.

El cementerio de Longyearbyen, donde las condiciones del permafrost condicionan la forma en que pueden realizarse los entierros. Kawon Kez Sel / Wikimedia Commons / CC0 (dominio público)

El hospital que no puede resolver todos los casos

El aislamiento de Longyearbyen introduce otra particularidad. La localidad cuenta con un hospital, pero, según la Gobernación de Svalbard, se trata de un centro pequeño, dimensionado para atender a un número limitado de personas, principalmente a los habitantes locales, y equipado y atendido únicamente para emergencias.

Cuando una persona presenta una enfermedad o una lesión complicada o potencialmente mortal, la misma fuente indica que será trasladada en ambulancia aérea al Hospital Universitario del Norte de Noruega, en Tromsø. Según el hospital universitario que opera el centro, ese traslado depende del clima y de los aviones disponibles. El traslado responde, por lo tanto, a la capacidad limitada del hospital local y no a una prohibición de permanecer en la ciudad: determinados tratamientos solamente pueden realizarse fuera de Svalbard.

Un mito que se transformó con el tiempo

La regulación ayuda a explicar por qué el mito de la “ciudad donde está prohibido morir” resulta tan persistente. Existe una regla real y bastante inusual, pero se transformó con el tiempo en una frase mucho más extrema: no está prohibido morir, sino que no se permite enterrar cuerpos en ataúdes en Svalbard, y el permafrost es una de las razones que señalan las fuentes oficiales para esa restricción.

La imagen de una ciudad sin tumbas tampoco es correcta. Según una nota de consulta del Gobierno de Noruega de 2024, el cementerio de Longyearbyen se estableció hace algo más de un siglo y la mayoría de sus tumbas datan de entre 1917 y 1930. Desde 2016, sin embargo, ya no se aceptan allí nuevas urnas, y todavía no hay una decisión de financiación para un cementerio nuevo. Es una situación parecida a la de otras regiones del norte de Noruega, donde el hielo también guarda y revela objetos del pasado.

Longyearbyen no es, por lo tanto, un lugar donde las personas tengan prohibido morir ni una ciudad que expulse automáticamente a todos los enfermos, sino una comunidad ártica en la que el terreno y la distancia obligaron a desarrollar reglas y servicios muy diferentes de los habituales. En un lugar donde una emergencia médica compleja puede terminar en una ambulancia aérea rumbo a Tromsø, incluso la manera de enterrar a los muertos terminó adaptándose a las condiciones de la tierra.