Sigue el combate contra los incendios de Almería que dejaron 12 muertos y siete desaparecidos: hay 6600 hectáreas arrasadas por el fuego

El incendio forestal que afecta a Los Gallardos, en la provincia de Almería, deja hasta el momento un saldo de 12 personas fallecidas , siete denuncias por desaparición, 18 afectados atendidos por los servicios sanitarios y unas 6600 hectáreas arrasadas por las llamas.

Mientras continúan las tareas de extinción, las autoridades destacan una mejora de las condiciones meteorológicas, con vientos más débiles y un aumento de la humedad, factores que podrían facilitar el control del fuego. El operativo mantiene desplegados cientos de efectivos terrestres y numerosos medios aéreos para frenar uno de los incendios más devastadores registrados en la región.

Ventana de oportunidad para combatir las llamas

La evolución favorable del tiempo ha permitido este sábado abrir lo que las autoridades califican como una “ventana de oportunidad” para reforzar la lucha contra el incendio. Desde el Puesto de Mando Avanzado situado en Turre, el consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, explicó que los equipos ya pueden pasar al ataque directo contra el fuego.

Los esfuerzos del operativo se concentran principalmente en el flanco izquierdo y en la cabeza del incendio, donde los efectivos intentan contener la propagación de las llamas y evitar que alcancen nuevas zonas habitadas.

Sigue el combate contra los incendios de Almería que dejaron 12 muertos y siete desaparecidos: hay 6600 hectáreas arrasadas por el fuego EFE

Doce fallecidos y siete denuncias por desaparición

De acuerdo a EFE, el balance oficial de víctimas mortales se mantiene en 12 personas. Paralelamente, siguen registradas siete denuncias por desaparición, aunque las autoridades consideran que algunas de ellas podrían corresponder a las víctimas fallecidas que todavía no han sido identificadas.

Las autopsias concluyeron durante la noche y las muestras biológicas obtenidas de los cuerpos fueron enviadas a Madrid para su análisis genético. La identificación está a cargo del departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

El objetivo es completar el proceso de identificación durante este domingo para que los resultados puedan ser remitidos al juzgado encargado de la investigación y, posteriormente, autorizar la entrega de los cuerpos a sus familiares.

Heridos, hospitalizados y evacuados

Un total de 18 personas fueron atendidas por los servicios sanitarios como consecuencia del incendio. Entre ellas, una permanece en estado muy grave en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Torrecárdenas.

Además, cuatro personas con quemaduras de gravedad continúan ingresadas en la Unidad de Quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Todos ellos fueron intervenidos quirúrgicamente y su evolución sigue siendo reservada.

La cifra oficial de evacuados alcanza las 1448 personas, mientras que 164 permanecen alojadas en los dispositivos habilitados por las autoridades.

Amplio despliegue y una investigación en marcha

En las labores de extinción participan unos 540 efectivos del Gobierno, entre miembros de la Guardia Civil, Protección Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Ministerio para la Transición Ecológica. A ellos se suman los equipos de la Junta de Andalucía, apoyados por helicópteros, aviones y autobombas.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, destacó la “extraordinaria” cooperación entre las administraciones para combatir un fuego de “extrema virulencia”, que llegó a avanzar a una velocidad de 100 metros por minuto.

Respecto al origen del siniestro, la Guardia Civil investiga la posibilidad de que el incendio se iniciara en una cuneta donde había un cable y varios postes caídos, aunque la investigación continúa abierta. Mientras tanto, los agentes siguen realizando batidas en la zona de Bédar para localizar a posibles víctimas y garantizar la seguridad de los vecinos afectados.