Se viene el diluvio histórico con lluvias y tormentas por 72 horas: confirmaron granizo y vientos de 60 km/h

España vivirá este sábado una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica en amplias zonas del centro y norte peninsular. Aunque el calor seguirá ganando terreno con temperaturas muy elevadas, la principal preocupación estará puesta en las tormentas que podrían descargar con fuerza y dejar granizo de gran tamaño en algunos puntos.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé chubascos y tormentas durante la tarde y la noche, con especial incidencia en comunidades del interior. El contraste entre el aire muy cálido y la entrada de humedad favorecerá el desarrollo de fenómenos localmente intensos.

Las tormentas llegarán en la antesala de la primera ola de calor del verano, prevista para comenzar el domingo, una situación que incrementará la sensación de bochorno y la inestabilidad en diversas regiones.

¿Qué zonas estarán más afectadas por las tormentas? Fuente: Shutterstock Dmitry Mikheev

¿Qué zonas estarán más afectadas por las tormentas?

El norte de Castilla y León concentra el mayor riesgo de tormentas fuertes o muy fuertes. Los pronósticos advierten sobre la posibilidad de granizo grande y rachas intensas de viento asociadas a las células tormentosas más activas.

También se esperan episodios de inestabilidad en Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja. En estas comunidades podrían registrarse precipitaciones intensas en cortos periodos de tiempo, acompañadas por aparato eléctrico y fuertes rachas de viento.

La situación podría extenderse además a sectores de Aragón, especialmente en el sistema Ibérico de Zaragoza, donde no se descartan tormentas acompañadas por viento fuerte durante la tarde.

¿Las tormentas llegarán al centro de la península?

Sí. La previsión contempla chubascos y tormentas aisladas en la Comunidad de Madrid, sobre todo en la sierra y en el extremo occidental de la región, donde podrían alcanzar mayor intensidad e incluso dejar granizo.

¿Las tormentas llegarán al centro de la península? gcuellar

En Castilla-La Mancha existe probabilidad de tormentas ocasionales en varias provincias. Los modelos meteorológicos señalan que algunos de estos fenómenos podrían desarrollarse con fuerza en Toledo y Ciudad Real.

Extremadura tampoco queda al margen del episodio. Allí se esperan tormentas dispersas durante la tarde y la noche, con mayor probabilidad en las zonas del norte y este de la comunidad, donde podrían registrarse acumulaciones significativas de lluvia en poco tiempo.