AME6292. LA GUAIRA (VENEZUELA), 30/06/2026.- Fotografía que muestra edificios que hacían parte del programa social Misión Vivienda del presidente fallecido Hugo Chávez destruidos tras los terremotos que asolaron a Venezuela la semana pasada, este martes, en La Guaira (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

España reforzó este miércoles su ayuda humanitaria a Venezuela con el envío de un avión cargado de cooperantes especializados para instalar un hospital de campaña destinado a atender a las personas afectadas por los terremotos que sacudieron el norte del país hace una semana.

El operativo coincide con el agravamiento del balance oficial de víctimas, que ya asciende a 1943 fallecidos y 10.571 heridos, mientras continúan las tareas de rescate y asistencia en las zonas más afectadas.

En paralelo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso reconocer públicamente la labor de los equipos españoles desplazados y aseguró que “España responde cuando más se necesita”, al tiempo que agradeció el trabajo de quienes participan en las labores humanitarias.

AME6292. LA GUAIRA (VENEZUELA), 30/06/2026.- Fotografía que muestra edificios que hacían parte del programa social Misión Vivienda del presidente fallecido Hugo Chávez destruidos tras los terremotos que asolaron a Venezuela la semana pasada, este martes, en La Guaira (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez Fuente: EFE MIGUEL GUTIERREZ

Sánchez agradeció a los cooperantes españoles y destacó la respuesta de España en Venezuela

El presidente del Gobierno utilizó la red social X para poner en valor el despliegue de la cooperación española y el trabajo de los equipos de emergencia que viajan al país sudamericano.

Sánchez expresó su reconocimiento tanto a los voluntarios que partieron hacia Venezuela como a quienes participan en las labores de rescate y localización de víctimas.

Además, trasladó un mensaje de agradecimiento a todos los cooperantes desplazados al afirmar: “Gracias por representar lo mejor de nuestro país en los momentos más difíciles”.

El avión despegó desde Madrid con cerca de medio centenar de voluntarios de la cooperación española para instalar un hospital de campaña destinado a prestar atención primaria de emergencia, apoyo psicológico, intervenciones quirúrgicas y asistencia en partos.

La salida del contingente estuvo acompañada por la reina Letizia y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quienes acudieron al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas para despedir a los equipos.

Así será el hospital de campaña que España desplegará en Venezuela

El dispositivo sanitario corresponde al equipo START (Equipo Técnico de Ayuda y Respuesta en Emergencias), dependiente de la Agencia Española de Cooperación Internacional.

Antes de partir, el director de la Aecid, Antón Leis, explicó cuál será la prioridad del operativo: “Nos vamos a desplegar sobre todo en las zonas donde hay personas desplazadas, con pérdidas de casa y el objetivo del hospital es suplir al sistema venezolano de salud ante la explosión de necesidades”.

El hospital de campaña tiene capacidad para atender hasta 100 pacientes diarios y contará con atención primaria, cirugía, traumatología, atención psicológica y asistencia para embarazos y urgencias ginecológicas.

Durante la despedida, la reina Letizia destacó la importancia del trabajo que desarrollarán los cooperantes “teniendo en cuenta la dureza y las dificultades esperables”.

Posteriormente añadió un mensaje de reconocimiento al equipo desplazado: “Esto demuestra además la respuesta efectiva que tiene España ante la petición de ayuda internacional por parte de Venezuela. La cooperación y la ayuda humanitaria española, más allá de cómo se gestione y de cómo se articule, tiene algo que yo he estado viendo en estos últimos años y es el modo en el que tendéis la mano a las personas que lo están pasando mal; lo hacéis con profesionalidad, con rigor y con mucho cariño”.

Por su parte, José Manuel Albares calificó al contingente como un “equipo pluridisciplinar”, aseguró que es “exactamente lo que necesita en estos momentos Venezuela” y destacó que permitirá “ofrecer una atención hospitalaria de los mejores profesionales del sistema sanitario español a los venezolanos en todas las ramas de la medicina”.

Además, anunció una nueva contribución española de 300.000 euros destinada al traslado de material de refugio para las personas que perdieron sus viviendas.

El terremoto en Venezuela deja casi 2000 muertos mientras aumenta la ayuda internacional

Una semana después del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5, las autoridades venezolanas mantienen las labores de búsqueda y rescate.

Según las cifras oficiales, los sismos dejaron 1943 fallecidos, 10.571 heridos y 6461 personas rescatadas, mientras entre 13.400 y 13.500 lograron salir por sus propios medios o con ayuda de familiares durante las primeras horas de la emergencia.

Las autoridades también informaron que trabajan 3.660 rescatistas extranjeros, 148 perros especializados, 49 vehículos de apoyo, 51 delegaciones internacionales y 15.467 voluntarios venezolanos.

Desde el terremoto se registraron más de 680 réplicas, mientras la ONU prevé asistir a 500.000 personas alojadas en refugios temporales.

La evaluación preliminar del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estima daños por 6700 millones de dólares, con 855 edificios afectados y 189 completamente colapsados.

ATENCIÓN EDITORES: CONTENIDO GRÁFICO EXPLÍCITO AME6288. LA GUAIRA (VENEZUELA), 30/06/2026.- Trabajadores gubernamentales manipulan ataúdes este martes, en La Guaira (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez Fuente: EFE MIGUEL GUTIERREZ

El Comité de Emergencias Español supera los 762.000 euros para ayudar a Venezuela

La respuesta solidaria también crece en España.

El Comité de Emergencias Español informó que ya recaudó 762.886 euros destinados a los damnificados por los terremotos gracias a aportes de ciudadanos, empresas y organizaciones.

Las ocho ONG que integran el Comité distribuirán esos fondos en partes iguales para atender a las personas afectadas, especialmente enfermos, niños, mujeres y otros grupos vulnerables, “cubriendo sus necesidades más inmediatas en las áreas en las que suelen trabajar, como alimentación e higiene, refugio y atención sanitaria y psicológica”.

En paralelo, el ministro José Manuel Albares informó que el balance de ciudadanos españoles afectados asciende a 26 fallecidos, 150 desaparecidos y 11 personas que continúan bajo los escombros, mientras España mantiene el despliegue de ayuda humanitaria y sanitaria sobre el terreno.