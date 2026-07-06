SONEJA (CASTELLÓN), 06/07/2026.- Una avioneta de la lucha contra el fuego descarga agua para la extinción del incendio forestal de Soneja (Castellón), que este domingo obligó al desalojo de 500 personas del vecino municipio de Azúebar y hasta el momento ha afectado a unas 150 hectáreas de superficie y a una pequeña parte del parque natural de la Sierra de Espadán. EFE/ Andreu Esteban

Los incendios en España vuelven a poner en alerta a varias comunidades autónomas en plena ola de calor. Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad Valenciana afrontan focos activos, confinamientos preventivos, desalojos y un despliegue masivo de medios terrestres y aéreos.

El dato más grave llega desde Cataluña, donde el incendio del Empordà ha afectado a unas 2200 hectáreas y los Bomberos de la Generalitat combaten otros tres fuegos forestales simultáneos e “importantes”. A esa cifra se suman las 183 hectáreas afectadas en Soneja, Castellón, y unas 35 hectáreas en Sentmenat, Barcelona, según información de la agencia de noticias EFE.

La situación coincide con la segunda ola de calor del verano, que alcanza su punto álgido con máximas de hasta 43 grados . La AEMET advierte que el peligro de incendio aumentará por las altas temperaturas, las tormentas y las rachas de viento.

Incendios en España: Cataluña combate tres focos simultáneos e “importantes”

SONEJA (CASTELLÓN), 06/07/2026.- Miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) este lunes en el municipio de Azúebar desalojado ayer por incendio forestal de Soneja (Castellón) que, hasta el momento, ha afectado a unas 150 hectáreas de superficie y a una pequeña parte del parque natural de la Sierra de Espadán. EFE/ Andreu Esteban Fuente: EFE Andreu Esteban

Cataluña se enfrenta a tres incendios forestales simultáneos e “importantes” en Sentmenat, en la comarca de Anoia y en Artesa de Segre. La situación llega con el gran incendio del Empordà estabilizado, pero aún sin controlar.

En Sentmenat, Protección Civil envió una Es-Alert a los teléfonos móviles para pedir el confinamiento de varias urbanizaciones y núcleos diseminados. El mensaje pidió a los vecinos que cierren puertas y ventanas, que no salgan a la calle y que sigan las indicaciones de las autoridades.

Los Bomberos desplegaron 52 vehículos y doce medios aéreos en Sentmenat. Según los datos provisionales de los Agentes Rurales, el fuego afectó unas 35 hectáreas, en su mayoría de terreno forestal.

En Anoia, Protección Civil pidió el confinamiento de unas 4300 personas. La alerta alcanzó a La Pobla de Claramunt, la urbanización Les Garrigues, la Torre de Claramunt y la zona oeste del núcleo de Capellades.

Ola de calor, desalojos y confinamientos: el mapa de los incendios en España

Los incendios en España también golpean a Cádiz, Toledo, León y Castellón. En Grazalema, más de 60 personas, entre clientes, trabajadores de dos hoteles y vecinos de varias casas, fueron desalojadas de forma preventiva.

E l incendio se declaró en el paraje El Alamillo y llevó al Plan Infoca a elevar la situación de emergencia al nivel 1 , de gravedad moderada. En la zona trabajan helicópteros, aviones, efectivos terrestres, vehículos autobomba, una unidad médica y maquinaria pesada.

En Urda, Toledo, un incendio forestal obligó a confinar la Residencia de Mayores Veracruz por la afección del humo. El fuego fue declarado de nivel 1 y movilizó medios aéreos, terrestres y 25 efectivos.

En León, una veintena de vecinos de Ribota de Sajambre permanece confinada por el incendio declarado en el Parque Nacional de Picos de Europa. La Junta explicó que el fuego “es una muestra más de que estamos ante un nuevo escenario”.

Soneja, Castellón: 183 hectáreas afectadas y 500 evacuados sin poder volver

El incendio forestal de Soneja, en Castellón, quedó estabilizado a las 17:15 horas del lunes con 183 hectáreas afectadas. Sin embargo, los evacuados del municipio vecino de Azuébar no podrán volver todavía a sus casas.

Las autoridades cifran en unas 500 las personas desalojadas de Azuébar. Por seguridad, el regreso dependerá de la evolución del incendio y de las condiciones meteorológicas de las próximas horas.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, afirmó que el Seprona investiga el origen del fuego y que “no parecen causas naturales”. También señaló que el foco “está muy localizado”.

El operativo mantiene efectivos de la UME, medios aéreos del Gobierno de España, bomberos forestales, Guardia Civil, Protección Civil y personal sanitario. Las autoridades pidieron “máxima precaución y colaboración”.

SONEJA (CASTELLÓN), 05/07/2026.-Cincuenta miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con un total de diecisiete vehículos, se van a incorporar a las labores de extinción del incendio forestal de Soneja (Castellón), cuyo avance e intensa humareda ha obligado a desalojar de forma preventiva a los vecinos de la localidad de Azuébar.- EFE/ Manuel Bruque Fuente: EFE Manuel Bruque

España encara una “nueva era de megaincendios”, según la RAI

La Real Academia de Ingeniería advierte que España ha entrado en una “nueva era de megaincendios”. Según su informe, los fuegos son cada vez más extensos, más intensos y más difíciles de controlar.

La RAI señala que desde 2019 “se observa un cambio de tendencia” y que en 2022 y 2025 se superaron las 300.000 hectáreas quemadas. El problema, sostiene, ya no es solo el número de incendios, sino la capacidad de propagación de los grandes fuegos.

El informe apunta que “la intensidad mínima de los incendios en la península Ibérica ha aumentado entre un 30% y un 40% en lo que va de siglo”. También advierte que cinco de los diez mayores incendios registrados en España desde 1968 se produjeron desde 2022.

Además, la RAI estima que durante la campaña de incendios de 2025 “ fallecieron de forma prematura 1622 personas como consecuencia de la contaminación generada por el humo ” y cifra en “cerca de 40.000 personas” las evacuadas por el fuego.

SONEJA (CASTELLÓN), 06/07/2026.- Una avioneta deja caer su carga para refrescar la zona afectada. Doce medios aéreos se han incorporado al amanecer a las labores de extinción del incendio forestal de Soneja (Castellón), que este domingo obligó al desalojo de 500 personas del vecino municipio de Azúebar y hasta el momento ha afectado a unas 150 hectáreas de superficie y a una pequeña parte del parque natural de la Sierra de Espadán. EFE/ Andreu Esteban Fuente: EFE Andreu Esteban

La ola de calor eleva el riesgo: hasta 43 grados y tormentas con rayos

La segunda ola de calor del verano alcanza su punto álgido con máximas de hasta 43 grados. El martes habrá tres comunidades en aviso rojo por peligro extremo: Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón.

Rubén Del Campo, portavoz de AEMET, explicó que las condiciones de ola de calor continuarán hasta, al menos, el miércoles. También señaló que el jueves “es probable que sea todavía un día de calor muy intenso”.

El riesgo no llega solo por las temperaturas. AEMET advirtió que podrán formarse tormentas con poca lluvia, pero con rayos y rachas fuertes de viento, una combinación que incrementa el peligro de incendios.

En este contexto, los incendios en España muestran un escenario de emergencia más complejo. Hay más combustible forestal, más calor acumulado, noches tropicales y episodios de viento que dificultan el control de las llamas.

Qué recomienda Protección Civil ante los incendios forestales

SONEJA (CASTELLÓN), 06/07/2026.- Un helicóptero de lucha contra el fuego recoge descaarga agua para la extinción del incendio forestal de Soneja (Castellón), que este domingo obligó al desalojo de 500 personas del vecino municipio de Azúebar. EFE/ Andreu Esteban Fuente: EFE Andreu Esteban

Las autoridades insisten en seguir siempre las indicaciones de los servicios de emergencia. En zonas confinadas, la recomendación es cerrar puertas y ventanas, no salir a la calle y evitar desplazamientos innecesarios.

También se pide no acercarse a las zonas afectadas. La Agencia de Emergencias de Andalucía recordó que aproximarse a un incendio puede generar riesgos innecesarios y dificultar el trabajo de los equipos de extinción.

Pedro Sánchez aseguró que permanece atento a la evolución de los incendios forestales y pidió prudencia ante la ola de calor. “Evitemos riesgos y sigamos las indicaciones de los servicios de emergencia”, indicó.

Los incendios en España dejan un balance provisional de más de 2.400 hectáreas afectadas solo con los datos confirmados de Empordà, Soneja y Sentmenat. La cifra puede crecer porque varios focos siguen activos y otros aún no tienen superficie definitiva comunicada.