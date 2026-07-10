Las altas temperaturas volverán a marcar el tiempo durante los próximos días en España. Después de varios episodios de calor intenso, los termómetros se situarán nuevamente por encima de los valores habituales para esta época en buena parte del país.

La última predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anticipa que la semana comprendida entre el lunes 13 y el domingo 19 de julio será más cálida de lo normal en amplias zonas del norte y el este peninsular. El nordeste y el interior de las regiones mediterráneas concentrarán los registros más elevados.

Se viene una semana de calor extremo con temperaturas de más de 40 grados: las zonas más afectadas desde el lunes Fuente: EFE Salas

Las zonas donde las temperaturas superarán los 40 grados

AEMET prevé valores muy elevados, superiores a los 40 grados, en el nordeste de la Península y las áreas interiores próximas al Mediterráneo. El calor afectará especialmente al valle del Ebro y a diferentes puntos de Cataluña y Aragón, aunque también podrá extenderse hacia otras zonas del este.

El interior de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y sectores orientales de Castilla-La Mancha también quedarán expuestos a temperaturas extremas. En Baleares y Canarias se esperan valores superiores a los habituales para estas fechas. La mitad oeste peninsular, en cambio, podría registrar temperaturas cercanas a las normales o incluso ligeramente inferiores en algunos puntos. La previsión todavía deberá precisar las máximas de cada provincia y las zonas en las que se activarán avisos.

El calor extremo llegará acompañado de tormentas en el interior

Las precipitaciones serán escasas durante la semana en la mayor parte del territorio. Galicia y las costas cantábricas tendrán una mayor probabilidad de lluvias, mientras que en el interior peninsular podrán formarse chubascos y tormentas. Su localización e intensidad todavía presentan un grado importante de incertidumbre.

La combinación de temperaturas elevadas y tormentas puede favorecer episodios con aparato eléctrico y rachas de viento en determinadas zonas. Sin embargo, AEMET todavía no ha confirmado que el repunte vaya a cumplir los requisitos técnicos para ser considerado una ola de calor, una clasificación que depende de la duración, la extensión y los valores alcanzados. La predicción mensual mantiene una tendencia cálida para las próximas semanas, aunque la incertidumbre aumenta para la segunda mitad de julio.

Cómo protegerse durante los días de temperaturas extremas

El Ministerio de Sanidad recuerda que el calor excesivo puede provocar deshidratación, calambres, insolación y golpes de calor. Se recomienda beber agua con frecuencia, evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales y permanecer en espacios frescos siempre que sea posible. Las personas mayores, las embarazadas, los menores de cuatro años, quienes padecen enfermedades crónicas y quienes trabajan al aire libre presentan una mayor vulnerabilidad. Antes de realizar desplazamientos o actividades exteriores, conviene consultar los avisos meteorológicos actualizados, ya que los niveles de riesgo pueden cambiar según evolucione el episodio.