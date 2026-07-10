La Guardia Civil baraja la caída de cable eléctrico como posible origen del incendio de Almería

El incendio declarado en Los Gallardos, en la provincia de Almería, ha elevado a doce el número de personas fallecidas y mantiene a 23 sin localizar, según ha confirmado este viernes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, desde el puesto de mando avanzado.

El último cuerpo se ha localizado durante la mañana de este viernes, debajo de otro cadáver, mientras agentes de la Guardia Civil recorrían las viviendas de la zona para comprobar si existen más víctimas mortales. Las llamas han calcinado hasta el momento 3.200 hectáreas.

“Es un incendio complejo”, ha insistido Moreno ante los medios de comunicación, y ha advertido de que el viento puede empujar las pavesas hasta el punto de que las llamas lleguen a “saltar” ríos o pantanos.

Los esfuerzos de los bomberos para detener el incendio en Almería. EFE

¿Cómo se originó el incendio de Los Gallardos?

El fuego comenzó en una cuneta, aparentemente por la rotura de un cable eléctrico entre dos postes. Los bomberos de la localidad acudieron en un primer momento a extinguir un foco de escasa entidad, pero los vientos de hasta 50 kilómetros por hora lo transformaron en un gran incendio forestal.

Las llamas avanzaron 15 kilómetros en solo dos horas. En la zona abundan el matorral y el esparto, que en esta época del año se encuentran secos y han actuado como combustible. Moreno lo ha calificado como uno de los fuegos más rápidos y complejos de los últimos años en la comunidad.

La orografía complica la extinción, con multitud de barrancos y viviendas diseminadas por todo el terreno afectado.

La cantidad de fallecidos hasta ahora en el incendio de Almería. EFE

¿Quiénes son los fallecidos del incendio de Almería?

A falta de identificación definitiva, la mayoría de las víctimas mortales serían de nacionalidad extranjera, previsiblemente del Reino Unido o de Bélgica. El presidente andaluz ha pedido tiempo para que trabajen los forenses y ha evitado especular sobre si entre los fallecidos hay menores de edad.

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha detallado que cuatro de las víctimas viajaban en un coche, posiblemente de origen británico por la posición del volante. Otras siete formaban parte de un grupo de nueve personas, de las que dos lograron salvarse. Una de ellas tendría nacionalidad española.

Los heridos se mantienen en el mismo número, y los cuatro de mayor gravedad han sido trasladados en helicóptero al hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Cuántos vecinos han sido desalojados y qué medios trabajan en la extinción

Un total de 600 personas han tenido que abandonar sus viviendas, y 193 permanecen realojadas en albergues y centros provisionales, entre ellos el teatro de Lubrín, un polideportivo de Garrucha y un convento de Antas.

El dispositivo desplegado desde el jueves está compuesto por 464 efectivos, 124 vehículos y cerca de una veintena de medios aéreos. Solo el Infoca trabaja con 21 retenes, nueve camiones y alrededor de 180 efectivos.

La prioridad, según Moreno, pasa por evitar nuevas víctimas y controlar las llamas cuanto antes. Perimetrar el fuego puede tardar “bastantes días”, a la espera de que amaine el viento.

Por qué la Junta no envió un mensaje ES-Alert a la población

La dirección de la emergencia descartó el envío de una alerta masiva por entender que habría generado confusión entre vecinos que debían seguir instrucciones distintas según su ubicación.

“Aquí había casos donde había que confinar, se tenían que quedar en casa y no salir; y otros en los que tenían que salir, y ni siquiera las rutas eran las mismas”, ha explicado Moreno, que ha trasladado el criterio de los propios técnicos.

El presidente andaluz ha añadido que el sistema tampoco resulta “exacto”, y ha recordado que en la zona la cobertura móvil es deficiente y tres puntos base de conexión telefónica se habían caído.

En su lugar, el Ayuntamiento, la Policía Local y la Guardia Civil realizaron avisos personales, puerta a puerta, en las zonas más diseminadas. Algunos vecinos, según ha señalado el presidente, “no hicieron caso” a esas recomendaciones, algo que previsiblemente explica el elevado número de fallecidos.

Tres días de luto oficial y aplazamiento de la toma de posesión

El Gobierno andaluz ha decretado tres días de luto oficial, que se prolongarán hasta la noche del domingo.

Los nuevos consejeros tomarán posesión este martes en un acto de “carácter interno” celebrado de forma telemática, y el acto institucional quedará aplazado hasta que las circunstancias lo permitan. A continuación se celebrará el Consejo de Gobierno con el orden del día previsto antes de que se declarara el incendio.