Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con intensas ráfagas de viento.

Las temperaturas máximas descenderán el viernes, aunque aún se rebasarán los 35-38ºC en algunas zonas, mientras en el centro y mitad norte peninsular se prevén precipitaciones, que podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas con rachas muy fuertes de viento, y en el resto habrá tiempo estable.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet), un embolsamiento de aire frio en altura se situará sobre la península y dejará un aumento de la inestabilidad en el centro y mitad norte, con el desarrollo de nubosidad de evolución que dará lugar a chubascos y tormentas.

En la mitad norte peninsular, las tormentas podrán ser localmente fuertes en interiores e ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y, en menor medida, también será posible algún chubasco localmente fuerte, en especial en la Ibérica más oriental y entorno de la cordillera Cantábrica occidental.

En el resto habrá cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad baja matinal en el Estrecho, norte de Canarias, Galicia y Cantábrico, con tendencia a despejar, y con bancos de niebla matinales en el territorio gallego y área cantábrica.

Las temperaturas máximas bajarán el viernes y habrá precipitaciones en el centro y norte. (Fuente: Shutterstock).

¿Cómo estará la temperatura en España?

Las temperaturas máximas descenderán, con excepción del tercio noroeste peninsular y Baleares, donde habrá pocos cambios. Se superarán aún los 35ºC en amplias zonas de la península y Baleares, incluso rebasando los 38 en regiones del archipiélago, Ebro y aledaños y puntos de Andalucía, Tajo y Segura.

Las mínimas descenderán en Canarias, mitad sur y fachada oriental peninsular, con aumentos en el resto de la península y pocos cambios en Baleares. En los litorales mediterráneos, depresiones del nordeste, meseta sur y zonas del interior sureste no bajarán de los 20ºC.

¿Cuáles son las comunidades afectadas por la tormenta?

Zonas de lluvias intensas

Castilla y León : probabilidad de tormentas y chubascos que pueden ser localmente fuertes.

La Rioja : tormentas y chubascos que pueden ser localmente fuertes, sobre todo en la Ibérica.

Aragón : chubascos con tormenta en el Sistema Ibérico y el Pirineo, localmente fuertes, con granizo y rachas muy fuertes en el sureste de Teruel.

Castilla-La Mancha : chubascos tormentosos localmente intensos, con posibilidad de granizo.

Galicia (interior de la mitad oriental) : chubascos que pueden ir acompañados de tormenta y granizo.

Comunidad de Madrid : chubascos tormentosos ocasionales, con posible granizo.

Asturias (zonas de montaña) : probables chubascos tormentosos, ocasionalmente con granizo.

Cantabria (Liébana y extremo sur): probables chubascos tormentosos, con posible granizo.

Zonas con lluvias débiles o aisladas

País Vasco : no se descartan lluvias y chubascos tormentosos en zonas montañosas del interior.

Navarra : posibilidad de algún chubasco ocasionalmente tormentoso.

Cataluña : probabilidad de chubascos con tormenta en la vertiente norte y la divisoria del Pirineo.

Comunidad Valenciana : no se descartan chubascos aislados con tormenta en el interior de la mitad norte.

Canarias: algunas lloviznas ocasionales en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las demás islas.

Las temperaturas máximas bajarán el viernes y habrá precipitaciones en el centro y norte. (Fuente: Shutterstock).

¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?