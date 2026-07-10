En esta noticia
Las temperaturas máximas descenderán el viernes, aunque aún se rebasarán los 35-38ºC en algunas zonas, mientras en el centro y mitad norte peninsular se prevén precipitaciones, que podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas con rachas muy fuertes de viento, y en el resto habrá tiempo estable.
Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet), un embolsamiento de aire frio en altura se situará sobre la península y dejará un aumento de la inestabilidad en el centro y mitad norte, con el desarrollo de nubosidad de evolución que dará lugar a chubascos y tormentas.
En la mitad norte peninsular, las tormentas podrán ser localmente fuertes en interiores e ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y, en menor medida, también será posible algún chubasco localmente fuerte, en especial en la Ibérica más oriental y entorno de la cordillera Cantábrica occidental.
En el resto habrá cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad baja matinal en el Estrecho, norte de Canarias, Galicia y Cantábrico, con tendencia a despejar, y con bancos de niebla matinales en el territorio gallego y área cantábrica.
¿Cómo estará la temperatura en España?
Las temperaturas máximas descenderán, con excepción del tercio noroeste peninsular y Baleares, donde habrá pocos cambios. Se superarán aún los 35ºC en amplias zonas de la península y Baleares, incluso rebasando los 38 en regiones del archipiélago, Ebro y aledaños y puntos de Andalucía, Tajo y Segura.
Las mínimas descenderán en Canarias, mitad sur y fachada oriental peninsular, con aumentos en el resto de la península y pocos cambios en Baleares. En los litorales mediterráneos, depresiones del nordeste, meseta sur y zonas del interior sureste no bajarán de los 20ºC.
¿Cuáles son las comunidades afectadas por la tormenta?
Zonas de lluvias intensas
- Castilla y León: probabilidad de tormentas y chubascos que pueden ser localmente fuertes.
- La Rioja: tormentas y chubascos que pueden ser localmente fuertes, sobre todo en la Ibérica.
- Aragón: chubascos con tormenta en el Sistema Ibérico y el Pirineo, localmente fuertes, con granizo y rachas muy fuertes en el sureste de Teruel.
- Castilla-La Mancha: chubascos tormentosos localmente intensos, con posibilidad de granizo.
- Galicia (interior de la mitad oriental): chubascos que pueden ir acompañados de tormenta y granizo.
- Comunidad de Madrid: chubascos tormentosos ocasionales, con posible granizo.
- Asturias (zonas de montaña): probables chubascos tormentosos, ocasionalmente con granizo.
- Cantabria (Liébana y extremo sur): probables chubascos tormentosos, con posible granizo.
Zonas con lluvias débiles o aisladas
- País Vasco: no se descartan lluvias y chubascos tormentosos en zonas montañosas del interior.
- Navarra: posibilidad de algún chubasco ocasionalmente tormentoso.
- Cataluña: probabilidad de chubascos con tormenta en la vertiente norte y la divisoria del Pirineo.
- Comunidad Valenciana: no se descartan chubascos aislados con tormenta en el interior de la mitad norte.
- Canarias: algunas lloviznas ocasionales en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las demás islas.
¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?
- Extremadura: se espera una jornada estable, con cielo poco nuboso y solo alguna nube de evolución durante la tarde, sin precipitaciones previstas. Las temperaturas descenderán ligeramente y el viento soplará flojo.
- Región de Murcia: predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución en las sierras del interior, aunque sin riesgo de lluvias. Las temperaturas bajarán, salvo en algunos puntos del litoral donde apenas cambiarán.
- Baleares: el tiempo será estable, con predominio de cielos poco nubosos y algunas nubes medias y altas, además de brumas y bancos de niebla matinales. No se esperan precipitaciones y las temperaturas seguirán siendo muy elevadas, con máximas que podrían alcanzar los 40 o 41 ºC en Mallorca.
- Andalucía: continuará el ambiente seco, con cielos poco nubosos o despejados e intervalos de nubes bajas a primeras horas en la vertiente atlántica. No hay precipitaciones previstas y, aunque las temperaturas descenderán de forma generalizada, el calor seguirá siendo intenso en buena parte de la comunidad.