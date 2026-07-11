Zarpó el buque más grande de la Armada: fue construido en el país y es el orgullo nacional

El buque insignia de la Armada Española ha zarpado en su misión internacional más ambiciosa del año. Construido íntegramente en el país por los astilleros de Navantia, el portaaeronaves multipropósito Juan Carlos I se ha consolidado como el orgullo nacional de la ingeniería naval.

Este coloso marítimo lidera el Grupo de Combate Expedicionario en el Despliegue Atlántico 26, proyectando el poder defensivo estratégico a miles de kilómetros de sus fronteras. La histórica travesía naval incluye paradas de alto nivel militar en Estados Unidos, captando la atención de las potencias mundiales por su enorme versatilidad táctica.

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¿Cómo es el buque más grande de la Armada española?

El portaeronaves L-61 Juan Carlos I destaca por ser el mayor buque de guerra que ha operado en la historia de la Armada Española. Con una longitud de 231 metros y una manga de 32 metros, desplaza unas 26.000 toneladas a plena carga.

Su diseño multipropósito combina las funciones de un portaaviones clásico y un buque de asalto anfibio. Entre sus características oficiales destacan un dique inundable de 975 m² y una icónica rampa de despegue (ski-jump) a proa que optimiza la carga de armas y combustible de los cazas Harrier II Plus embarcados.

Protagonista en la base naval más grande del mundo

Como parte de su hoja de ruta oficial, el buque insignia español realizó una escala estratégica en la Estación Naval de Norfolk, Virginia. Según reportó el portal de información militar Defensa y Aviación (Outono.net), la propia Marina de EE. UU. (US Navy) difundió imágenes exclusivas del interior y exterior del navío español a través de su plataforma de distribución audiovisual DVIDShub.net.

El paso por Norfolk permitió constatar la perfecta compatibilidad operativa de la nave de construcción nacional junto a las infraestructuras de la mayor base militar del planeta.

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De acuerdo con los datos suministrados por el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), el contingente español forma parte del ejercicio multinacional FleetEx-250. Bajo este marco operativo, unos 2500 efectivos nacionales, un Batallón de Desembarco Reforzado de la Infantería de Marino y unidades blindadas ejecutan maniobras combinadas de fuego real junto a los Marines norteamericanos. La flotilla de apoyo incluye naves clave como:

El buque de asalto anfibio Castilla (L-52)

Las fragatas Blas de Lezo (F-102) y Reina Sofía (F-84)

El buque logístico de aprovisionamiento Patiño (A-14).

Gran parada militar en el aniversario de Estados Unidos

El broche de oro del despliegue tuvo lugar en Nueva York, donde el Juan Carlos I lideró la representación española en el desfile de la Semana de la Flota. Fuentes de la Armada confirmaron que la exhibición conmemoró oficialmente el 250.º aniversario de la Declaración de Independencia de EE. UU.

La demostración de fuerza se completó en el espacio aéreo con cazas F-18 y aviones de transporte pesado Airbus A400M de las Fuerzas Armadas, consolidando el prestigio internacional de la industria de defensa.