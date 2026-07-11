Exigen el retiro inmediato de una harina dietética por la presencia de una proteína que podría ser peligrosa para la salud

Las alertas alimentarias suelen encender las alarmas de los consumidores de forma imprevista, especialmente cuando involucran a productos que se comercializan bajo un perfil saludable o especializado. Recientemente, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) de España ordenó detener la comercialización y retirar de forma urgente del mercado una harina dietética tras hallar un ingrediente no declarado en su empaque.

El hallazgo de esta sustancia representa un riesgo severo para un sector específico de la población que padece ciertas restricciones médicas, por lo que las autoridades instan a revisar los hogares para prevenir incidentes que comprometan el bienestar físico.

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¿Cuál es la harina que posee un ingrediente peligroso para la salud?

AESAN ha emitido una advertencia oficial con la referencia ES2026/431, informando sobre la presencia de gluten no incluido en el etiquetado de la harina de garbanzo de la marca “Harinas de Mallorca”. La notificación inicial provino de las autoridades sanitarias de las Islas Baleares a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

Esta alerta alimentaria en España ha provocado la retirada de productos de los canales de comercialización tras detectarse este fallo en el etiquetado, que apunta a una posible contaminación cruzada en una harina dietética que habitualmente se adquiere como una harina sin gluten alternativa.

Lotes afectados

Los lotes afectados de este producto envasado de 1 kg son:

Lote L7261205 (Consumo preferente: 31/01/2027)

Lote 05270401 (Consumo preferente: 30/04/2027)

Como medida de precaución, según la fuente oficial de AESAN, se recomienda que las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten se abstengan de consumirlo, aunque no presenta riesgos para el resto de la población.

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¿Qué es el gluten y por qué algunas personas no lo pueden consumir?

De acuerdo a la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, el gluten es una proteína que se encuentra en la semilla de muchos cereales, como son el trigo, cebada, centeno, triticale, espelta, algunas variedades de avena, así como sus híbridos y derivados.

Es un ingrediente muy apreciado dentro de la alimentación, dado que le otorga elasticidad a la masa de harina, además de otorgarle consistencia y esponjosidad a los panes y masas horneadas.

No obstante, hay personas que sufren de celiaquía, sensibilidad al gluten no celíaca y alergia que no son capaces de digerir esta proteína por completo. Justamente, al ingerirlos, su sistema inmunológico lo detecta como fragmentos tóxicos y genera una reacción adversa.

¿Qué alimentos y bebidas contienen gluten?

Para las personas afectadas, identificar los ingredientes peligrosos es una tarea diaria crucial. Según el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Culinarias (NIDDK, por sus siglas en inglés), el gluten se encuentra de forma natural en tres cereales principales: el trigo, la cebada y el centeno.

Consecuentemente, la fuente del NIDDK explica que está presente en una inmensa variedad de alimentos comunes como panes, pastas, pasteles, cereales de desayuno y galletas. Asimismo, puede encontrarse oculto en productos menos evidentes debido a su uso como espesante, tales como salsas, aderezos, cervezas y alimentos procesados, lo que resalta la gravedad de que una harina alternativa sufra de contaminación sin declararlo.