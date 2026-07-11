El tiempo en España durante este sábado, 11 de julio de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por chubascos.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este sábado 11 de julio

El clima en España se caracterizará por cielos poco nubosos o despejados en gran parte del país, con nubosidad baja matinal en algunas regiones que tenderán a despejarse. La tarde traerá chubascos y tormentas fuertes en el centro y norte, con posibilidades de granizo en Galicia y chubascos aislados en los Pirineos.

Las temperaturas máximas descenderán en los archipiélagos y algunas regiones, mientras que se superarán los 35 grados en amplias zonas de la Península y Baleares. El viento será moderado en los litorales y predominantemente del sur en el resto, con un viento del norte en Canarias.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este sábado?

En Madrid, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, máximas en ascenso que pueden superar los 38 grados en el área metropolitana y sur y vientos flojos a moderados del sur y sureste.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía, se espera un cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas oscilarán entre 15 grados de mínima y 39 grados de máxima, con un aumento notable en el interior del tercio oriental. Habrá vientos flojos, con intervalos moderados, predominando del oeste y este según la zona.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso o despejado, aunque en el Ampurdán habrá intervalos matinales de nubes bajas. En el Pirineo, se espera nubosidad de evolución diurna y posibilidad de chubascos con tormenta por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 38 grados, con un descenso o sin cambios. En el litoral, habrá viento moderado del nordeste, mientras que en el resto de la región, el viento será flojo y variable, tendiendo a componente sur y este.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso o despejado, con posibilidad de chubascos aislados y tormentas en el Pirineo y el sistema Ibérico oriental por la tarde. Las temperaturas mínimas descenderán a 15 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 38 grados, especialmente en el sistema Ibérico. El viento será flojo, variando hacia el sureste moderado en la depresión del Ebro y a componente sur flojo a moderado en el resto de la región.

El clima en Asturias estará marcado por intervalos de nubes bajas matinales y brumas, con aumento de nubosidad y chubascos por la tarde, localmente fuertes en la mitad oriental. Las temperaturas oscilarán entre 33 y 16 grados, con máximas en ascenso y viento flojo, aumentando a moderado en el litoral.

Cómo estará el clima en España este miércoles 14 de enero (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas nocturnas entre 17 y 25 grados, con máximas en descenso llegando a 36 grados, especialmente en el norte de las islas. Viento flojo del este y nordeste con brisas costeras.

El pronóstico indica que por la mañana habrá nubosidad y lluvias débiles en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las islas, mientras que el resto estará poco nuboso o despejado. Por la tarde, se espera un aumento de nubosidad en las medianías orientadas al sur y sudeste, con posibilidades de precipitación. Las temperaturas oscilarán entre 16 grados de mínima y 29 grados de máxima, con un viento flojo a moderado predominante del norte.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso o despejado en la Comunidad Valenciana, con intervalos matinales de nubes bajas en el litoral; temperaturas en descenso o sin cambios (máx. 35 °C y mín. 16 °C) y viento flojo variable, tendiendo al este flojo a moderado al mediodía.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso con nubosidad de evolución diurna, chubascos dispersos y tormentas en el cuadrante noroeste, donde algunos podrían ser fuertes y con granizo; habrán también algunos aislados en el resto. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 13 y 40 grados, con un ligero ascenso en el suroeste y un ligero descenso en el este, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios en el suroeste y con ligero ascenso en el resto, pudiendo ser moderado en el este. El viento será flojo variable, cambiando a componente sur moderado por la mañana, con algunos intervalos de fuerte.

El clima se presentará con cielos poco nubosos y algunos intervalos de nubes altas, especialmente en las horas centrales del día. Se espera calima en el tercio sur. Las temperaturas mínimas descenderán en el norte y nordeste de Guadalajara, mientras que las máximas aumentarán y podrían superar los 38 grados en el valle del Tajo, Guadiana y en la Mancha de Toledo y Ciudad Real. El rango de temperaturas será de 12 a 39 grados, con vientos flojos y moderados del sur y sureste.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas, temperaturas con pocos cambios (20 a 27 °C) y vientos moderados del oeste.

En Melilla, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en ligero descenso (máxima 28 °C y mínima 22 °C) y vientos flojos de componente oeste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Poco nuboso con brumas y nieblas en la madrugada, temperaturas mínimas en aumento y máximas que alcanzarán los 39 grados en el interior. Viento flojo a moderado del este. Por otro lado, el clima en Navarra estará poco nuboso o despejado, con mínimas alrededor de 15 grados y máximas alcanzando los 36.

En La Rioja, poco nuboso con nubosidad de evolución diurna, viento moderado del sur y sureste, mínimas de 19 °C sin cambios o en ligero descenso y máximas en ligero o moderado ascenso hasta 40 °C.