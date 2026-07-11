El precio medio de la luz para el domingo, 12 de julio de 2026 en España será de 72.31 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.719 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 12 de julio?

En el transcurso del domingo, 12 de julio de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se encontrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 150 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 150.0 euros De 23:00 a 24:00 149.42 euros De 0:00 a 1:00 140.51 euros De 21:00 a 22:00 140.1 euros De 3:00 a 4:00 137.36 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 12 de julio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -1 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 -1.0 euros De 14:00 a 15:00 -1.0 euros De 15:00 a 16:00 -1.0 euros De 12:00 a 13:00 -0.82 euros De 16:00 a 17:00 -0.82 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 140.51 De 1:00 a 2:00 135.2 De 2:00 a 3:00 127.94 De 3:00 a 4:00 137.36 De 4:00 a 5:00 127.0 De 5:00 a 6:00 124.8 De 6:00 a 7:00 125.6 De 7:00 a 8:00 125.6 De 8:00 a 9:00 103.56 De 9:00 a 10:00 30.76 De 10:00 a 11:00 0.0 De 11:00 a 12:00 -0.15 De 12:00 a 13:00 -0.82 De 13:00 a 14:00 -1.0 De 14:00 a 15:00 -1.0 De 15:00 a 16:00 -1.0 De 16:00 a 17:00 -0.82 De 17:00 a 18:00 -0.01 De 18:00 a 19:00 1.08 De 19:00 a 20:00 38.77 De 20:00 a 21:00 82.47 De 21:00 a 22:00 140.1 De 22:00 a 23:00 150.0 De 23:00 a 24:00 149.42

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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