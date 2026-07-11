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El precio medio de la luz para el domingo, 12 de julio de 2026 en España será de 72.31 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.719 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 12 de julio?
En el transcurso del domingo, 12 de julio de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se encontrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 150 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|150.0 euros
|De 23:00 a 24:00
|149.42 euros
|De 0:00 a 1:00
|140.51 euros
|De 21:00 a 22:00
|140.1 euros
|De 3:00 a 4:00
|137.36 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 12 de julio?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -1 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 13:00 a 14:00
|-1.0 euros
|De 14:00 a 15:00
|-1.0 euros
|De 15:00 a 16:00
|-1.0 euros
|De 12:00 a 13:00
|-0.82 euros
|De 16:00 a 17:00
|-0.82 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|140.51
|De 1:00 a 2:00
|135.2
|De 2:00 a 3:00
|127.94
|De 3:00 a 4:00
|137.36
|De 4:00 a 5:00
|127.0
|De 5:00 a 6:00
|124.8
|De 6:00 a 7:00
|125.6
|De 7:00 a 8:00
|125.6
|De 8:00 a 9:00
|103.56
|De 9:00 a 10:00
|30.76
|De 10:00 a 11:00
|0.0
|De 11:00 a 12:00
|-0.15
|De 12:00 a 13:00
|-0.82
|De 13:00 a 14:00
|-1.0
|De 14:00 a 15:00
|-1.0
|De 15:00 a 16:00
|-1.0
|De 16:00 a 17:00
|-0.82
|De 17:00 a 18:00
|-0.01
|De 18:00 a 19:00
|1.08
|De 19:00 a 20:00
|38.77
|De 20:00 a 21:00
|82.47
|De 21:00 a 22:00
|140.1
|De 22:00 a 23:00
|150.0
|De 23:00 a 24:00
|149.42
Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen
Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar:
- Aire acondicionado: ya sea en modo frío o calor, es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Su uso prolongado puede representar una parte significativa de la factura de luz, especialmente en climas extremos.
- Calefacción eléctrica: dispositivos como radiadores y estufas eléctricas demandan una gran cantidad de energía, en particular durante los meses más fríos.
- Horno eléctrico: utilizarlo a altas temperaturas y durante largos períodos puede incrementar notablemente el consumo de electricidad.
- Lavadora: aunque los modelos modernos son más eficientes, el uso de programas con altas temperaturas o con cargas pequeñas puede aumentar el gasto energético.