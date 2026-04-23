La AEMET ha encendido las alertas ante la llegada de un episodio de lluvias intensas que impactará de lleno en Castilla y León durante todo el fin de semana. Se trata de un fenómeno asociado a una DANA que podría dejar acumulados significativos y generar situaciones de riesgo en varias provincias de España. Según los últimos pronósticos, el evento comenzará a intensificarse entre el viernes y el sábado, alcanzando su punto máximo durante el fin de semana, cuando se espera la fase más activa del temporal. En ese contexto, los meteorólogos advierten que el sábado será el día más complicado, con tormentas más organizadas, persistentes y extensas, especialmente en horas de la tarde. De acuerdo a Meteored, uno de los datos más relevantes del informe es la cantidad de precipitación prevista. En varias zonas de Castilla y León podrían acumularse hasta 60 litros por metro cuadrado, una cifra considerable para un periodo tan corto de tiempo. Las áreas más afectadas se ubicarán principalmente en la mitad norte y en el eje central de la comunidad, donde las tormentas descargarán con mayor intensidad. Este patrón responde a la configuración atmosférica generada por la DANA, que favorecerá el desarrollo de nubes convectivas capaces de dejar lluvias fuertes, granizo y rachas intensas de viento. El episodio no será puntual, sino que se prolongará durante varios días. Desde el viernes comenzará a notarse un aumento de la inestabilidad, pero será el sábado cuando las precipitaciones se generalicen en amplias zonas del territorio. El domingo, aunque la intensidad podría ser algo menor en algunas áreas, las lluvias seguirán presentes, manteniendo un escenario meteorológico adverso en buena parte de Castilla y León. Este tipo de situaciones, típicas de primavera, pueden derivar en acumulaciones rápidas de agua y complicaciones en zonas urbanas o rurales. La causa principal de este episodio es una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), un fenómeno que se produce cuando una masa de aire frío queda aislada en altura e interactúa con aire más cálido en superficie. Esta combinación genera una gran inestabilidad atmosférica, favoreciendo tormentas intensas capaces de descargar grandes cantidades de lluvia en poco tiempo. Por eso, aunque no siempre afectan a grandes extensiones, pueden provocar episodios muy adversos en regiones concretas, como el que se espera este fin de semana. Ante este escenario, los expertos recomiendan extremar la precaución, especialmente en desplazamientos y actividades al aire libre. Las lluvias intensas, combinadas con tormentas eléctricas y posibles granizadas, podrían generar situaciones de riesgo puntual. También aconsejan tener precaución a la hora de manejar por las carreteras, a la vez que estén atentos a las alertas oficiales.