Se viene el diluvio del año con tormentas intensas y una ola de calor de hasta 35°C por un anticiclón: a qué zonas afectará

España se prepara para un brusco cambio de tiempo en pleno cierre de mayo. Después de varios días marcados por el calor y la estabilidad atmosférica, la llegada inesperada de una vaguada alterará el panorama durante el sábado y el domingo con tormentas intensas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento en distintas regiones del país.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advirtió que el avance de aire frío en altura favorecerá una situación de elevada inestabilidad, especialmente en áreas del norte, el centro y el este peninsular.

El fenómeno provocará el desarrollo de chubascos tormentosos durante las tardes, algunos de ellos localmente fuertes y acompañados por actividad eléctrica.

El cambio comenzará a sentirse desde el sábado, aunque el domingo será la jornada más complicada. La vaguada romperá con el dominio anticiclónico que dejó temperaturas elevadas durante la última semana y abrirá paso a un escenario mucho más variable.

La formación de nubes de evolución en el interior peninsular aumentará el riesgo de tormentas severas en varias comunidades autónomas.

Entre las zonas con mayor probabilidad de registrar fenómenos intensos aparecen Aragón, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y comunidades del Cantábrico. También podrían verse afectados puntos del sistema Central y áreas montañosas del tercio oriental peninsular, donde no se descartan tormentas con granizo y rachas de viento fuertes.

¿Qué provocará el fuerte cambio de tiempo en España?

La AEMET explicó que la situación responde a la entrada de una vaguada, un embolsamiento de aire frío en capas altas de la atmósfera que genera contraste con las altas temperaturas acumuladas en superficie. Esa combinación favorece la formación rápida de tormentas y una atmósfera mucho más inestable.

¿Qué provocará el fuerte cambio de tiempo en España? Shutterstock

Aunque durante las mañanas seguirán predominando los cielos despejados o poco nubosos en gran parte del país, la evolución de las temperaturas y la humedad hará que las tormentas ganen intensidad a medida que avance la tarde.

Algunas podrían descargar con fuerza en muy poco tiempo y generar complicaciones en carreteras y actividades al aire libre.

A pesar de este giro meteorológico, el calor continuará presente en varias regiones. La AEMET prevé máximas superiores a los 34 y 36 grados en zonas del cuadrante suroeste, el valle del Ebro y sectores del nordeste peninsular. Además, persistirán las noches tropicales en varios puntos del litoral mediterráneo y el sur.

¿Qué zonas tendrán tormentas, viento y granizo durante el fin de semana?

Las previsiones apuntan a un fin de semana marcado por la inestabilidad en buena parte del país. El norte y el interior peninsular concentrarán los episodios más intensos, con tormentas eléctricas que podrían extenderse rápidamente y dejar acumulados importantes de lluvia en pocas horas.

¿Qué zonas tendrán tormentas, viento y granizo durante el fin de semana? Fuente: Shutterstock Shutterstock

En comunidades del noreste y áreas montañosas aumentará el riesgo de granizo, mientras que el viento podría intensificarse durante el paso de las tormentas. En el Cantábrico y Galicia también se esperan intervalos nubosos y descenso de temperaturas, especialmente durante el domingo.

Los meteorólogos recomiendan seguir de cerca las actualizaciones oficiales debido a que este tipo de fenómenos puede evolucionar rápidamente. El cierre de mayo llegará así con un escenario muy distinto al de los últimos días y con un “tormentón” que amenaza con alterar planes en buena parte de España.